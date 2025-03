The Family torna su Canale5: Quando andrà in onda, dove siamo rimasti e che cosa accadrà nella Seconda Stagione

Anticipazioni TV

Finalmente torna The Family a tenerci compagnia nei pomeriggi di Canale 5!

Finalmente, l'attesa è finita: The Family sta per tornare in TV. Il bello e tenebroso Aslan e la sua amata Devin, tanto affascinante quanto temeraria, a partire da domani, lunedì 24 marzo 2025, ci faranno nuovamente compagnia nei pomeriggi di Canale 5. Ma scopriamo insieme qualche informazione in più al riguardo, che cosa è successo lo scorso anno nella prima stagione, e che cosa accadrà nelle prime puntate della seconda stagione che stiamo per vedere!

The Family sta per tornare su Canale5: Video Riassunto

Scopri tutte le novità su The Family 2 guardando il video riassunto qui sotto e leggendo le anticipazioni complete dei prossimi episodi della Soap di nuovo in onda su Canale5 dal 24 marzo 2025.

Anticipazioni: The Family torna nel daytime di Canale 5. Ecco tutte le novità e dove eravamo rimasti

The Family 2: Quando andrà in onda

The Family è andato in onda per la prima volta su Canale 5 l'anno scorso, appassionando subito i telespettatori con la tormentata storia d'amore tra Aslan, giovane capofamiglia mafioso, e Devin, una psicologa sprezzante del pericolo che perde la testa per lui. Terminata l'estate, però, è terminata anche la prima stagione di questa soap opera turca ispirata a I Soprano; così, le puntate della seconda stagione sono state trasmesse sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ora, però, avremo modo di seguire questi nuovi episodi in TV. Infatti, a partire da domani, lunedì 24 marzo 2025, The Family prenderà il posto di My Home My Destiny, la cui ultima puntata è andata in onda venerdì 21 marzo 2025. Dunque, questa soap verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dalle 16.50 fino alle 17:05 circa.

The Family: Dove siamo rimasti...

Che cosa è accaduto al termine della prima stagione di The Family? Abbiamo assistito alla resa dei conti tra Aslan e Cihan, il quale ha scoperto la verità sulle suo origini ed è andato su tutte le furie. Infatti, Cihan è venuto a sapere che non è figlio dei Soykan: lo hanno adottato dopo aver fatto fuori i suoi genitori biologici. L'uomo si è recato in fretta e furia dal fratellastro, ed il loro scontro è stato talmente tanto animato che hanno distrutto la Villa. Ad un certo punto, Cihan ha estratto la pistola ed ha sparato un colpo ad Aslan, che è caduto a terra; è sopraggiunta Devin, la quale, vestita di rosso ed incinta, pur di salvare la vita all'amato, ha sparato a sua volta, colpendo alla schiena il cognato...

The Family: Che cosa accadrà nella Seconda Stagione

Nelle prime puntate della seconda stagione di The Family che andranno in onda questa settimana, dal 24 al 28 marzo 2025, scopriremo che cosa è accaduto dopo che Devin ha sparato a Cihan. La giovane, a causa del forte shock, ha abortito, e quando è accaduto era sola: anche Aslan si trovava in ospedale, perché il fratellastro gli aveva sparato. Dopodiché c'è stato un processo, conclusosi con l'assoluzione piena di Devin, ed una brutta depressione, da cui sta ancora cercando di riprendersi. Così, sono passati due mesi, trascorsi senza avere il marito al suo fianco. Ora, la psicologa vuole il divorzio, ma sta cercando un avvocato che non si faccia intimorire dal cognome "Soykan": tutti gli avvocati che ha consultato, ben dodici, alla fine hanno preferito rinunciare all'incarico perché spaventati da Aslan. Questa avvocatessa, invece, accetta l'incarico. Parallelamente, viene diffuso in rete il video in cui si vede Devin sparare a Cihan, che sembra determinato come non mai a portare a termine il suo piano di vendetta contro i Soykan, la famiglia in cui è cresciuto, la stessa che lo ha tirato su nella menzogna. Hulya, invece, vorrebbe sbarazzarsi dell'odiata nuora, tanto che si allea con il suo amico psicologo, Ilkay, affinché lui riesca a convincerla a partire insieme per Londra. Tuttavia, Aslan non ha alcuna intenzione di rinunciare a Devin, e la raggiunge a Smirne per convincerla a rincasare con lui...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.