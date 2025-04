The Family, Anticipazioni e Trame Turche: Ibrahim in punto di morte, qualcuno ha tentato di ucciderlo!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci raccontano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Tradimento, la soap turca di Canale 5: Ibrahim sta per morire, perché qualcuno ha provato ad avvelenarlo. Ecco chi...

Ecco che cosa sta per succedere nei nuovi episodi di The Family. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che, nel corso di una cena di famiglia, Ibrahim avrà una crisi respiratoria, ed Aslan non muoverà un dito per salvarlo. Infatti, il nipote sarà adirato con lui, sentendosi tradito. Nonostante le apparenze, però, non è stato Aslan ad attentare alla vita di Ibrahim: dietro al suo tentato omicidio c'è qualcun altro, ossia Serap... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

The Family: Aslan furioso con Ibrahim!

Mentre noi vediamo Ibrahim continuare ad agire alle spalle di Aslan impunemente, i telespettatori turchi sanno bene che l'uomo sta rischiando di tirare le cuoia. Il protagonista è furibondo con Hulya, la quale ha pagato Melek, una detenuta, affinché incastrasse Leyla: doveva ferirsi da sola e dare la colpa a quest'ultima, in modo tale che restasse un altro po' di tempo dietro le sbarre. Poi, però, Aslan viene a sapere che Hulya non ha agito da sola, bensì ha potuto contare sul supporto di Ibrahim...

Ibrahim tra la vita e la morte... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate di The Family

Aslan scopre che Ibrahim ha aiutato Hulya ad incastrare Leyla, ma non solo. Lo zio, infatti, si è persino accordato di nascosto con Cihan, il quale ormai è il braccio destro del loro acerrimo nemico, Ilyas. Per tale ragione, il biondo, inferocito, riunisce la famiglia a cena ed inizia a fare un lungo discorso in cui si scaglia contro i traditori. Nel mentre, Ibrahim, il quale si era appena fatto un'iniezione di insulina, sta avendo un malore: ha una crisi respiratoria ed entra in coma diabetico. Aslan, però, non ha la minima intenzione d'intervenire per salvargli la vita...

L'odio di Serap per Ibrahim, nelle Nuove Puntate di The Family

Nonostante le apparenze, non è stato Aslan a manomettere il medicinale per attentare alla vita di Ibrahim. Infatti, il giovane non è intervenuto per salvarlo, ma non c'entra nulla con il tentativo di avvelenamento del parente: anche stavolta c'è lo zampino della machiavellica Serap. Ma perché quest'ultima ce l'ha tanto con Ibrahim? Alcuni flashback mostrano che, quando Serap era soltanto una ragazzina, un uomo abusò sessualmente di lei, e quell'uomo potrebbe essere proprio il cognato di Hulya. Intanato, Aslan, entrato in possesso di alcune immagini che inchiodano l'avvocatessa per il tentato omicidio ai danni di Ibrahim, la ricatta: consegnerà queste prove alle autorità e la farà finire dietro le sbarre, se non farà uscire Leyla di prigione!

