Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 22 aprile 2025 su Canale 5: Serap mette qualcosa nel bicchiere di Cihan. Riuscirà ad ucciderlo?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 22 aprile 2025 alle 16:50, Hulya è ancora sotto shock: ha avuto un crollo nervoso dopo che la finanza le ha confiscato tutto e Nedret ha osato umiliarla per telefono. Intanto, Serap prova ad avvelenare Cihan, però, pentita, all'ultimo gli impedisce di bere. Leyla, invece, sta per uscire di prigione; peccato che Melek e Hulya abbiano altri piani per lei...

The Family: Hulya è furiosa...

Hulya è ancora sotto shock per ciò che è appena accaduto, e per ciò che ha appena fatto. La donna è andata in tilt nel momento in cui ha scoperto che Villa Soykan era stata possa sotto sequestro dalla finanza, e che Nedret le ha fatto recapitare un biglietto aereo. Poi, le due si sono parlate per telefono, e Nedret le ha detto che, se davvero avevano bisogno del suo aiuto economico, allora sarebbe dovuta andare personalmente da lei per chiederle scusa. Furibonda, Hulya ha avuto una crisi di nervi, durante la quale ha iniziato a colpire e rompere tutti gli oggetti che si trovava sotto tiro. Aslan e Devin rincasano e restano di stucco nel constatare con i loro occhi quello che è successo, ma anche le condizioni in cui si trova la matriarca...

Serap prova ad uccidere Cihan... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Serap va a far visita a Cihan, e non appena quest'ultimo si distrae, gli mette qualcosa nel bicchiere: che voglia stordirlo oppure addirittura avvelenarlo? Sta di fatto che, quando Cihan sta per bere, l'avvocatessa colpisce il bicchiere per impedirglielo. D'altra parte, lui aveva già capito tutto, ma sottolinea che berrebbe persino il veleno dalle sue mani. Sembra proprio che tra Cihan e Serap ci sia del tenero, benché lei abbia appena assicurato a suo padre Ilyas che non prova niente di niente nei confronti del loro nuovo alleato...

Melek incastra Leyla su ordine di Hulya, nelle Anticipazioni della puntata del 22 aprile 2025 di The Family

Come Turgut ha fatto sapere ad Aslan, Leyla sta per tornare a piede libero. Infatti, alla fine, il piano escogitato dal biondo è riuscito: l'assassino Sansar - non avendo molta scelta - si è preso la colpa dell'omicidio di Tolga; quindi, la poverina può finalmente essere rilasciata. Peccato che stia per accadere qualcosa d'imprevisto e terribile che rimescolerà le carte in tavola. Infatti, proprio il giorno in cui è previsto il rilascio di Leyla, mentre Devin ed i piccoli Zeynep e Kaya la attendono a braccia aperte fuori dal carcere, Melek si prepara ad eseguire gli ordini di Hulya, che le ha promesso un'ingente somma di denaro in cambio per la figlioletta. La detenuta immobilizza la compagna di cella in bagno ed estrae una sorta di stiletto. Che Melek voglia uccidere Leyla?

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.