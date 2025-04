The Couple: le anticipazioni della puntata di lunedì 28 aprile

Anticipazioni TV

The Couple – Una vittoria per due, anticipazioni della puntata di lunedì 28 aprile

Nel corso della serata,: il televoto decreterà la prima eliminazione ufficiale. Chi tra la coppia formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e quella composta da Thais Wiggers ed Elena Barolo dovrà lasciare definitivamente il gioco, rinunciando così alla possibilità di aggiudicarsi il premio finale di un milione di euro? E soprattutto: a chi verranno affidate le preziose chiavi della coppia eliminata?

I concorrenti ancora in gara saranno successivamente chiamati a misurarsi in nuove prove, che li metteranno alla prova non solo fisicamente, ma anche strategicamente. Le scelte che verranno prese potranno infatti ribaltare gli equilibri già consolidati e modificare radicalmente gli assetti all'interno del gruppo.

Ma non saranno solo le sfide a infiammare gli animi. Con il passare delle settimane, simpatie, antipatie, alleanze e rivalità si stanno delineando in modo sempre più netto, creando tensioni e momenti di forte scontro. È il caso delle sorelle Boccoli, che sono state protagoniste di un acceso diverbio, lasciando sorpresi e spiazzati gli altri concorrenti.

Inoltre, ieri le due coppie in nomination hanno dovuto prendere un'importante decisione: indicare a chi lasciare le proprie chiavi in caso di eliminazione. Le chiavi, lo ricordiamo, sono fondamentali: solo una di esse aprirà la cassaforte che custodisce il montepremi da un milione di euro.

Ecco come si sono espresse:

Jasmine e Pierangelo hanno scelto così:

"La prima chiave la lasciamo a Danilo e Fabrizio, perché attualmente non ne hanno nemmeno una e, anche se all'inizio il rapporto era difficile, negli ultimi giorni siamo riusciti a conoscerci meglio e migliorare il nostro legame. La seconda chiave va a Laura e Giorgia: vogliamo molto bene a Giorgia, ma soprattutto vogliamo premiare Laura, che in queste settimane ci è stata molto vicina e ci ha sopportato con pazienza."

Thais ed Elena hanno fatto scelte simili:

"Anche noi decidiamo di consegnare una chiave a Danilo e Fabrizio, visto che sono ancora a zero. La seconda la affidiamo ad Andrea e Antonino, considerando che, a causa di decisioni prese da altri concorrenti, nella prossima puntata saranno costretti a rimanere fermi senza possibilità di giocarsi nuove chiavi."

Ricordiamo che sono otto le coppie ufficiali di The Couple: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

La terza puntata di The Couple, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5