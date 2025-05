Anticipazioni TV

The Couple: le anticipazioni della puntata di domenica 4 maggio

di Anita Nurzia 04 maggio 2025 11

Oggi, domenica 4 maggio in prima serata su Canale 5, il quarto appuntamento con The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini.