Terra Amara, Umit Beste Kargin è Zeynep Yilmaz: età, Fidanzato, Instagram

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Umit Beste Kargin, la bellissima interprete turca che presta il volto a Zeynep Yilmaz nella soap turca Terra Amara, in onda su Canale 5.

Nelle nuove puntate di Terra Amara, l’amatissima soap turca in onda su Canale 5, arriva la dolce e bella Zeynep Yilmaz, ovvero la nuova professoressa di chimica di Cukurova, che intreccerà un rapporto molto intimo con Fikret Fekeli. A prestare il volto alla giovane è Umit Beste Kargin, conosciamo meglio l’attrice turca, la sua carriera e la sua biografia.

Zeynep Yilmaz, chi è il nuovo personaggio di Terra Amara

Proprio quando Terra Amara sta per volgere al termine, arriverà a Cukurova una giovane e brillante nuova professoressa di chimica promossa alla cattedra della scuola delle cittadina, ruolo che pochi anni prima ricopriva suo padre. Stiamo parlando di Zeynep Yilmaz, che sarà immediatamente notata da Cetin e dalla nuova sindachessa Lutfiye che penseranno di presentarla allo sfortunato Fikret Fekeli, ancora invaghino di Zuleyha Altun nonostante lei si sia sposata con Hakan. I due penseranno di presentarla a Fikret con l’inganno, facendoli ritrovare insieme a cena, e la loro idea sarà geniale: tra Zeynep e Fikret nascerà una forte intesa e un bel legame. Avendo saputo che la giovane cerca casa in città, Fekeli le proporrà di soggiornare in uno dei suoi appartamenti senza pagare l’affitto, e lei accetterà a condizione di poter pagare la sua parte. Così, Zeynep e Fikret inizieranno a passare sempre più tempo insieme, tanto che sembra ormai evidente che il lieto fine per loro sia dietro l’angolo.

Terra Amara, chi è Umit Beste Kargin?

Zeynep Yilmaz sarà un personaggio fondamentale nelle battute finali di Terra Amara, ed è Umit Beste Kargin a prestare il volto alla nuova arrivata nella soap turca in onda su Canale 5. Ma chi è la bella attrice? Classe 1993, interessata sin da subito al mondo della recitazione, Umit si è laureata presso il Conservatorio statale dell’Università di Eskişehir Anadolu per poi approfondire i suoi studi al Teatro dell’Università di Anadolu e al Teatro Nilüfer Belediyesi, dove si è esibita in numerosi spettacoli teatrali acquisendo sempre più competenze. Contemporaneamente all’amore per il teatro, Umit ottiene anche un ruolo sul piccolo schermo nel 2014 nella serie televisiva Sungurlar, per poi approdare nel 2022 nella soap Terra Amara nei panni di Zeynep Yilmaz. A 31 anni compiuti, la bella attrice è stata recentemente protagonista della serie tv Inci Taneleri. La pagina Instagram di Umit conta più di 11mila followers, e sui social l’attrice condivide foto dal set, di nuovi servizi fotografici ma non ci sono molte notizie sulla sua vita privata, dunque non sappiamo se sia fidanzata o se sia felicemente single e in cerca dell’amore.

Terra Amara va in onda su Canale 5 la domenica alle .