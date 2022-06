Terra Amara: tutto sulla nuova soap di Canale 5 che sostituirà Brave and Beautiful

Anticipazioni TV

Brave and Beautiful ci saluta, al posto della soap turca ne arriva una nuova su Canale 5 dal titolo Terra Amara.

C’è una nuova soap in arrivo su Canale5. Stiamo parlando di Terra Amara, produzione turca che in Spagna ha collezionato un successo clamoroso raggiungendo il grado d’interesse de Il Segreto, e ora sta per approdare in casa Mediaset al posto di Brave and Beautiful. Scopriamo insieme la trama, il cast e le prime anticipazioni su Terra Amara.

Brave and Beautiful chiude: quando andrà in onda l’ultima puntata

La soap turca Brave and Beautiful sta tenendo i telespettatori di Canale5 con il fiato sospeso. Tutti sono curiosi di scoprire come finiranno le avventure di Suhan e Cesur, divisi dall’odio delle rispettive famiglie, da complotti e ostacoli incredibili, ma sempre profondamente innamorati l’una dell’altro. Vista la ricezione positiva da parte del pubblico, Mediaset ha deciso di tagliare gli episodi della soap per prolungare il più possibile la sua messa in onda, ma sembra che il tempo dei saluti sia ormai giunto. I fan di Brave and Beautiful, infatti, dovranno preparare a salutare Cesur, Suhan e tutti gli altri protagonisti principali e secondari intorno ai primi di luglio, quando debutterà una nuova soap, sempre turca, dal titolo Terra Amara.

Terra Amara prende il posto di Brave and Beautiful

Stando ai palinsesti, Mediaset dovrebbe proporre un cambio ai vertici per ciò che riguarda le soap turche, chiudendo la stagione di Brave and Beautiful e introducendo una nuova soap, che con tutta probabilità di accompagnerà anche nel corso dell’autunno. Si tratta di Terra Amara, serie tv composta da 4 stagioni, dallo stile drammatico. Ambientata negli anni Setanta a Istanbul, la soap si sposa tra la grande città e la ricca regione meridionale di Cukurova, raccontando la storia di Yilmaz, che commette un omicidio per proteggere Zuleyha, costringendo entrambi fuggire lontano in cerca di pace e redenzione. Terra Amara ha debuttato in Spagna nel 2018 e ha ottenuto un successo clamoroso, nonostante le sue tinte noir e cupe, conquistando milioni di telespettatori nel momento di maggior preoccupazione mediatica, seguito alla chiusura definitiva della soap Il Segreto, che per anni ha assicurato ascolti alla rete.

Anticipazioni Terra Amara: trama e cast

Protagonisti della nuova soap di Canale5 sono Yilmaz e Zuleyha, interpretati rispettivamente da Ugur Gunes e Vahide Percin, ovvero due amanti che fuggono lontano dalla terra delle loro famiglie a seguito di un omicidio che, seppur commesso per difesa personale, peserà sul loro rapporto. Ugur Gunes è un atto turco piuttosto affermato, tanto da vincere anche il premio come Miglior Attore dell’anno dal Ministero della Gioventù di Ankara, ma anche una serie di premio per il suo ruolo nella serie tv Bir Zamanlar Çukurov, che non sono passati di certo inosservati. Vahide Percin ha iniziato la sua carriera ne 2003 sul piccolo schermo, perfezionando la sua tecnica fino al debutto nel film Zephyr, selezionato per la quarantasettesima edizione dell’ Antalya Golden Orange International Film Festival e la trentacinquesima edizione del Festival di Toronto. La bellissima attrice ha alle spalle un divorzio con l’attore e collega Altan Gordum.