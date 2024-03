Terra Amara, Trame e Anticipazioni Turche: Hakan minacciato dopo le nozze con Zuleyha

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5, Hakan verrà minacciato e dovrà proteggere Zuleyha. Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate.

Non sembra esserci pace per Hakan e Zuleyha, neppure dopo le loro nozze. Nelle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5, il Gumusoglu dovrà difendersi da un nemico tornato improvvisamente dal suo passato che lo minaccerà e metterà in pericolo la sua nuova famiglia. Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate.

Arriva un messaggio minatorio nelle nuove puntate di Terra Amara

Dopo aver scoperto la verità sull’identità di Hakan e l’equivoco sul caso di omonimia Zuleyha Altun, minacciata da Betul Arcan, ritornerà sui propri passi e deciderà di dare una seconda occasione all’uomo che ama e sposarlo. Dopo le nozze, tuttavia, Gaffur porterà al nuovo signore della villa una lettera anonima che contiene due fotografie. In uno degli scatti si vede Zuleyha insieme alla piccola Leyla e le loro teste sono cerchiate di rosso, mentre nella seconda foto appare Hakan cancellato da una X. Insomma, due foto che sembrano promettere guai e che spingeranno il Gumusoglu a cercare risposte da Abdulkadir Keskin, nonostante sua moglie gli abbia chiesto di non avere più a che fare con lui.

Anticipazioni Terra Amara: Abdulkadir aiuta Hakan

Dopo aver scoperto che è stato proprio Abdulkadir ad uccidere Ali Rahmet Fekeli, Zuleyha ha chiesto a Hakan di non avere più nulla a che fare con Abdulkadir ma, dopo aver ricevuto le foto minatorie, lui non può accontentarla dal momento che il suo ex socio è l’unico che potrebbe sapere chi le ha mandate. Così, Hakan chiede aiuto al Keskin che gli rivela che potrebbe essere stato Hamran Said a minacciarlo. Le Anticipazioni sulla soap turca di Canale 5 ci rivelano che il nuovo arrivato è il figlio di un uomo che i due furono costretti ad uccidere in Libano diversi anni prima, e che con tutta probabilità ora vuole vendicarsi. Hamran è stato visto qualche giorno prima in officina e dunque è certo che sia a Cukurova. Ma come affronteranno la questione i due diretti interessati? Mentre Abdulkadir propone di eliminarlo con la violenza, Hakan non si mostrerà d’accordo.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sospettosa

Ancora guardinga nei confronti del nuovo marito, Zuleyha osserverà Hakan essere ancora legato ad Abdulkadir e non la prenderà affatto bene. Nelle nuove puntate di Terra Amara, il segreto che aleggia tra i due novelli sposi non farà che separarli proprio nel momento di massima tensione. Mentre Hakan, infatti, non parlerà alla moglie di Hamran convinto di proteggerla, lei sarà talmente occupata ad osservare il marito e le sue scelte che non condivide, non avrà tempo di pensare alla vendetta di Betul che opererà come sempre nell’ombra.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì ed il venerdì anche alle 21:20.