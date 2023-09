Terra Amara, chi è Hande Soral l'attrice che interpreta Umit nella Soap? Vita privata, carriera, Instagram

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Hande Soral, la bellissima e talentosa attrice che interpreta Umit nella soap turca Terra Amara. Ecco le curiosità sul nuovo personaggio.

Nelle nuove puntate di Terra Amara, come ci rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia, Fikret Fekeli chiederà l’aiuto di Umit per vendicarsi della famiglia Yaman. La donna prenderà il posto di nuovo medico a Cukurova, per poi cercare di sedurre in ogni modo Demir Yaman. Scopriamo insieme cosa accadrà e chi è la bellissima Hande Soral, l’attrice che presta il suo volto al nuovo personaggio della soap di Canale 5.

Umit chi è il nuovo personaggio di Terra Amara

Nuovi colpi di scena ci attendono nelle puntate di Terra Amara, prossimamente in onda su Canale 5. Le Anticipazioni della soap turca, infatti, ci hanno rivelato che Fikret Fekeli chiarirà le sue intenzioni e perché ce l’ha così tanto con Demir Yaman, rivelando grazie ad un lungo flashback di essere il figlio mai riconosciuto di Adnan Yaman e di aver sofferto la fame e la povertà per colpa dell’uomo che l’ha ripudiato. Fikret vuole a tutti i costi vendicarsi ma, essendo Adnan morto e sepolto da diverso tempo, non può farlo se non con il figlio Demir. Per assicurarsi che lo Yaman cada vittima del suo oscuro piano, Fikret chiede aiuto all’amica Umit, facendole prendere il posto di nuovo medico all’ospedale di Cukurova. Umit avrà il compito di sedurre Demir, ma ci riuscirà? Le Anticipazioni ci rivelano che i due finiranno a letto insieme, ma è possibile che la donna non sia totalmente immune al fascino di Demir, così come che lui non cada totalmente vittima delle sue attenzioni. Ma chi è Hande Soral, che nella soap interpreta proprio l’avvenente nuovo medico della cittadina?

Hande Sorel è Umit nella soap Terra Amara

Classe 1987, nata sotto al segno dell’acquario, Hande Soral è nata a nella provincia di Bursa in Turchia ed è nota proprio per il suo ruolo di Umit Kahraman nella soap turca Terra Amara. L’attrice ha origini albanesi e condivide la passione per la recitazione con la sorella Bensu, anche lei attrice professionista. Dopo aver studiato psicologia ed essersi laureata all’università di Bilgi a Istanbul, Hande ha iniziato ad interessarsi al mondo della recitazione con sempre più fervore ottenendo i primissimi ruolo televisivi, come quello di Armagan Gezici, recitato dal 2008 al 2011 nella serie tv Kucuk Kadinlra. Dopo una serie di ruoli che le hanno permesso di variare, crescere e interpretare personaggi sempre più complessi, Hande ha accettato il ruolo di Umit Kahraman nella soap Terra Amara e qui ha conosciuto il vero successo. Mentre la carriera ha decollato dopo la sua interpretazione nella soap, attualmente in onda su Canale 5, anche la vita privata dell’attrice non è stata da meno. Hande, infatti, ha sposato il collega Ismail Demirci nel 2017, prendendo il suo cognome, e nel 2022 ha dato alla luce il primogenito Alì.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.