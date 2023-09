Terra Amara Anticipazioni e Trame Turche: Fikret rivela la sua verità, ecco chi è e cosa vuole da Demir

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, come rivelano le Anticipazioni, Fikret rivelerà perché si trova a Cukurova e la storia che lo lega a Demir.

Nuovi colpi di scena ci attendono nelle puntate di Terra Amara presto in onda su Canale 5. Fikret Fekeli si è presentato a Cukurova asserendo di essere il nipote di Ali Rahmet, ma non tutti credono alla versione dei fatti raccontata dal nuovo arrivato. Finalmente, grazie ad un intenso flashback scopriremo la verità su Fikret, su suo padre e sul perché odia così profondamente Demir Yaman. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla soap turca.

Fikret Fekeli fa insospettire tutti nelle nuove puntate di Terra Amara

Sin dal suo arrivo a Cukurova, Fikret Fekeli lascerà non pochi dubbi negli abitanti della cittadina turca, in particolare in Behice che non crederà neppure per un secondo di trovarsi davanti al nipote di Ali Rahmet. La donna crede che sia assurdo poter dimostrare una parentela dopo 30 anni che l’uomo non vede o entra in contatto con lo zio, ma una cicatrice particolare sul petto di Fikret dimostrerà che Behice si taglia. Ali cederà all’uomo e lo accoglierà in casa, noncurante della forte attrazione che il nipote svilupperà per Mujgan, già in forte crisi con il marito Yilmaz Akkaya, che da sempre è follemente innamorato di Zuleyha Altun e che medita di vivere con lei il loro amore alla luce del sole. Quando, tuttavia, Yilmaz muore in un tragico incidente, Fikret si farà avanti con Mujgan, lasciando ancora più infastidita Behice che vorrebbe lasciare Cukurova per godere dell’eredità dell’ingenua nipote.

Anticipazioni Terra Amara, cosa lega Fikret e Demir

Le Anticipazioni della soap turca di Canale 5 ci rivelano che a Cukurova sarà organizzata una giornata di preghiere a sette giorni di distanza dalla morte di Yilmaz, per stare vicino a Zuleyha che è totalmente distrutta dal dolore. In questa occasione, come in altre precedenti, apparirà sempre più chiaro che Fikret proprio non sopporta la presenza di Demir, che critica o evita il più possibile. Quando Demir annuncerà di voler concedere a Zuleyha metà delle azioni della madre defunta Hunkar, dal momento che può disporre del suo patrimonio in quanto unico erede di Adnan Yaman, Fekeli avrà un moto d’ira e lascerà la piazza in fretta e furia pieno furioso più che mai. Ma perché Fikret ce l’ha tanto con Demir? Certo lo Yaman può essere un uomo duro, talvolta spiacevole, ma non è certo per questo che vuole punirlo. Il motivo è molto più oscuro e radicato nel passato.

Terra Amara: Fikret figlio illegittimo di Adnan Yaman!

Grazie ad un lungo e toccante flashback scopriamo che Fikret è figlio della cognata di Ali Rahmet ma non di suo fratello Musa, bensì di Adnan Yaman. Scoperta l’infedeltà della moglie, Musa cacciò ci casa la moglie e il figlio illegittimo, costringendoli a vivere nella povertà e nell’indigenza, dal momento che neppure Adnan ha voluto riconoscerlo e mantenerlo. Non potendo più vendicarsi del padre biologico, poiché defunto, Fikret ha sviluppato un profondo odio per il fratello Demir che, a differenza sua, è cresciuto amato e negli agi. Stando alle Anticipazioni, l’uomo vorrà vendicarsi e per Yaman si mette male, ma nel frattempo si accontenterà di distruggere la lapide di Adnan, lasciando l’amaro in bocca a Demir.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.