Terra Amara: Chi è Gulten? Tutto sull'attrice Selin Genc

Selin Genc è la dolce attrice che interpreta la sorella di Gaffur in Terra Amara, Gulten. Conosciamola meglio!

Selin Genc è Gulten in Terra Amara

Selin Genc nasce ad Istanbul, in Turchia, il 26 giugno 1994; dunque ha 29 anni ed è del segno del Cancro. Durante gli anni della scuola secondaria, inizia ad appassionarsi di recitazione, tanto che partecipa con entusiasmo agli spettacoli scolastici. Tuttavia, s'iscrive alla facoltà di Ingegneria Industriale presso l'Università di Isik; ben presto, però, la lascia per iscriversi a quella di Seluck dove segue un corso di Teatro. Nel 2016 vive la sua prima vera e propria esperienza teatrale, prendendo parte allo spettacolo Murder Ballad.

Terra Amara: La carriera di Selin Genc

La svolta per Selin arriva quando viene scelta per Terra Amara. In questa soap opera turca di successo, lei è Gulten, sorella di Gaffur e moglie di Cetin. Nel 2020, grazie a questa interpretazione ottiene persino una candidatura come ;Miglior attrice televisiva non protagonista ai Turkey Youth Awards. Dopo aver ottenuto notorietà e riconoscimenti, ottiene il ruolo di Bahar nella serie TV Sana Soz.

Selin Genc: Qualche curiosità sull'attrice di Terra Amara

Il suo profilo Instagram, @seliinngenc, conta bene 343.000 follower. Qui Selin pubblica degli scatti in cui si mostra sulle copertine, sul set, oppure in giro per il mondo; spesso, ad esempio, è in Italia. D'altra parte, perlopiù è sola. Evidentemente, oltre ad essere single - come ha dichiarato anche mentre era ospite di Silvia Toffanin a Verissimo -, è anche piuttosto riservata.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.