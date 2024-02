Terra Amara: chi è Erkan Bekta, l’attore che interpreta il crudele Abdulkadir Keskin

Anticipazioni TV

Erkan Bekta è un attore molto famoso in Turchia e nella soap Terra Amara presta il volto a Abdulkadir Keskin. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e professionale.

Protagonista della quarta stagione di Terra Amara, con i suoi crudeli piani di vendetta contro gli Yaman, Abdulkadir Keskin è un personaggio enigmatico e sicuramente negativo all’interno della soap turca di Canale 5. Ma chi è Erkan Bektaş, l’attore che presta il volto allo spietato alleato di Hakan?

Abdulkadir Keskin nuovo protagonista di Terra Amara

La soap turca in onda su Canale 5 non smette di appassionare i telespettatori di Mediaset, con colpi di scena incredibili e momenti davvero toccanti. Nella quarta stagione di Terra Amara fa il suo ingresso anche Abdulkadir Keskin, un personaggio negativo e spietato che vuole vendicarsi della famiglia Yaman a tutti i costi. Abdulkadir è all’apparenza un integerrimo uomo di affari che, per lunghi anni, ha deciso di rimanere lontano dai riflettori e dalla stampa ma ha un piano ben preciso in mente, e per questo fa il suo improvviso ritorno a Cukurova e trova qui un alleato prezioso in Hakan, anche lui pronto a distruggere Demir Yaman per vendicare sua sorella. Ma chi è Erkan Bektaş, l’affascinante attore turco che presta il suo volto ad Abdulkadir Keski?

Terra Amara, tutto sulla vita e la carriera di Erkan Bektaş

Nato ad Ankara l’11 marzo 1972 sotto il segno dei Pesci, Erkan Bektaş ha fatto della sua passione per la recitazione una carriera piuttosto redditizia in Turchia, dove è un attore molto apprezzato ed è apparso in diverse produzioni. Dopo aver completato gli studi primari e secondari, Eran si è laureato all’Università di Ankara presso la facoltà di lingue, storia e geografia, continuando a curare il suo amore per la recitazione ma iniziando anche ad impegnarsi nel doppiaggio. Erkan ha recitato in diverse serie tv, ma ne è stato anche direttore e ha fondato nel 2010 il teatro Baykus. Su Instagram, Bektas gode dell’appoggio di oltre 93mila followers, molto interessati alle sue iniziative culturali oltre che ai nuovi progetti tv.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.