Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha esce dal carcere e torna a casa, ma come sguattera!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha non sarà più la signora della tenuta... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Zuleyha è ancora in prigione per aver sparato a Demir. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che alla fine l'imprenditore accoglierà il consiglio di Hunkar, e con la sua testimonianza farà sì che la moglie venga scagionata. Tuttavia, non avendola perdonata, lo Yaman non permetterà all'Altun di tornare ad essere la signora della villa: dormirà con Fadik e prenderà gli ordini da Saniye! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Zuleyha in carcere, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Zuleyha ancora dietro le sbarre, i telespettatori turchi l'hanno già vista tornare in libertà. Accusata di un falso tradimento, la giovane è stata ripudiata dal marito. Lo Yaman l'ha costretta a lasciare la tenuta, e l'ha separata nuovamente dai suoi figli. La Altun, in preda alla disperazione, ha rubato la pistola di Fekeli e gli ha sparato tre colpi. L'imprenditore è finito in coma, mentre lei è finita in prigione. Al suo risveglio, Demir ha fatto subito sapere che non avrebbe mosso un dito per salvare Zuleyha, anzi; ed infatti, alla prima udienza del processo contro la moglie ha rilasciato una testimonianza per assicurarsi che venisse condannata!

Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha viene ricoverata in ospedale...

La Altun resta in cella, mentre il consorte porta i figlioletti lontani da Cukurova per impedire ad Hunkar di portarli nuovamente in visita in carcere su richiesta dell'ex sarta. Dopodiché, Zuleyha, già disperata, accusa persino un malore. In paese inizia a spargersi la voce che sia stato proprio lo Yaman ad avvelenarla; in realtà, oltre a lei anche le altre detenute sono state ricoverate per intossicazione, a causa di una pietanza che hanno mangiato che era stata cucinata in una pentola di rame.

Zuleyha torna alla tenuta come domestica, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Una volta che cadono le accuse contro di lui, Demir capisce che è il caso di dare ascolto alla madre. Hunkar gli consiglia di riabilitare il nome della loro famiglia, e così il figlio si presenta da Julide per dichiarare che, in verità, ha spinto la Altun a sparargli facendole subire le peggiori angherie, una fra tutte separarla da Adnan e Leyla. Pertanto, grazie alla sua testimonianza, la ragazza torna alla villa. Tuttavia, lo Yaman non ha ancora perdonato Zuleyha, tanto che le fa sapere che, non considerandola più la sua legittima sposa, dovrà andare a dormire con Fadik e dovrà eseguire gli ordini di Saniye. La mamma non è per niente d'accordo con la sua decisione, stanca di vedere quanto il suo erede possa essere crudele nei confronti della Altun; e, in effetti, Hunkar sorprenderà, schierandosi dalla parte della nuora...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.