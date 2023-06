Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha diventa un'assassina!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha, detenuta, è sul punto di compiere un omicidio... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Demir ha visto il filmato compromettente inviatogli da Mujgan, ed ha punito Zuleyha per un tradimento - che in verità non c'è mai stato - ripudiandola. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che, esasperata dalla terribile situazione in cui ingiustamente si trova, l'ex sarta arriverà a sparare al marito che le impedisce di vedere Adnan e Leyla. Lo Yaman finirà in ospedale, la Altun in carcere. Qui le cose per lei si metteranno molto male: le compagne di cella, visto il suo status agiato, la maltratteranno... fino a quando non minaccerà di morte una di loro! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Fekeli salva Zuleyha pronta al suicidio, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Zuleyha ripudiata da Demir, i telespettatori turchi l'hanno già vista finire dietro le sbarre. Dopo aver visto il filmato in cui la moglie e Yilmaz si abbracciavano in un casolare abbandonato, convinto della sua infedeltà, l'imprenditore ha prima tentato di ucciderla, poi l'ha cacciata dalla tenuta, vietandole di vedere Adnan e Leyla. La Altun, disperata, decide così di compiere un gesto estremo, per dimostrare la sua innocenza: una volta giunta in piazza, si cosparge di benzina, pronta a darsi fuoco davanti a tutti. Fekeli s'imbatte casualmente in questa scena, ed interviene subito. L'uomo le impedisce di suicidarsi, la salva e poi la porta a casa sua, offrendole ospitalità e protezione...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha entra in possesso di una pistola...

Nonostante sia entrato a conoscenza della follia che la consorte stesse per compiere, lo Yaman continua ad essere inflessibile: non le permetterà di tornare alla villa, né tantomeno di riabbracciare i loro figlioletti. Come se non bastasse, Mujgan, sempre più folle di gelosia, si scaglia contro Zuleyha, accusandola di aver soltanto inscenato il tentativo di suicidio affinché suo suocero l'accogliesse a casa sua. Esasperata da tutta questa situazione, la ragazza s'impossessa di nascosto della pistola di Fekeli...

Zuleyha finisce in carcere, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Armata, la Altun si reca alla tenuta. Nel momento in cui si ritrova faccia a faccia con il marito, gli punta la pistola contro ed esplode dei colpi, che lo raggiungono al petto. Demir è in fin di vita. Quest'ultimo viene trasportato in ospedale, dove deve essere operato d'urgenza: le sue condizioni appaiono sin da subito piuttosto critiche. Intanto, l'ex sarta finisce dietro le sbarre, con l'accusa di tentato omicidio. Nonostante Zuleyha possa contare sull'appoggio di Yilmaz e di Julide, la quale le promette che farà il possibile per assicurarle la pena minima, le cose non si mettono per niente bene per lei in carcere. Le sue compagne di cella sembrano disprezzarla, dato il suo status agiato, tanto da costringerla a servirle, ad esempio facendole rifare tutti i loro letti. La Altun, stanca di continuare a subire in silenzio, rompe una brocca per minacciare con un pezzo di vetro una delle detenute. Avendo dato prova di non essere fragile come credevano, le prigioniere inizieranno a rispettare la signora... che, tuttavia, non ha ancora finito di tribolare!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.