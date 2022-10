Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha e Mujgan coinvolte in un incidente mortale!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara Demir, nel tentativo di uccidere Yilmaz, ha invece rischiato di far fuori Zuleyha e Mujgan. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche della telenovela!

Ad oggi, la rivalità tra Demir e Yilmaz sembra essere stata messa in pausa. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che andranno in onda a novembre su Canale 5, ci mostrano invece che il signore farà manomettere l'automobile del nemico giurato, nel tentativo di sbarazzarsene. Peccato che, quel giorno, sarà Mujgan a prendere il veicolo in questione, dove, ad un certo punto, salirà anche Zuleyha. Le due avranno un terribile incidente, e sarà proprio l'ex meccanico a soccorrerle, in preda al panico... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Demir furioso con Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi abbiamo lasciato un Demir deciso a fidarsi di Zuleyha, e quindi a lasciare in pace Yilmaz, i telespettatori turchi sanno bene che, in realtà, l'uomo non riuscirà invece a rassegnarsi al pensiero che sua moglie continui segretamente ad amare l'ex fidanzato. Tuttavia, l'Akkaya, oltre ad essere il suo rivale in amore, è anche il suo rivale in ambito lavorativo; grazie a Fekeli, l'ex meccanico riesce a chiudere un affare sull'esportazione di un grosso quantitativo di arance all'estero, lo stesso che interessava tanto allo Yaman.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir fa manomettere l'automobile di Yilmaz!

Non contento di aver già provato a sparargli, sentendosi umiliato, il figlio di Hunkar ordina ad alcuni tirapiedi di manomettere l'automobile di Yilmaz. Ovviamente, l'intento di Demir è chiaro: far sì che il nemico abbia un incidente mortale. Peccato che il piano non andrà come lui aveva programmato. Proprio quel giorno, anche il veicolo di Mujgan ha qualche problema. Così, benché ancora non siano tornati insieme, l'Akkaya decide di prestarle la sua macchina, per stare più tranquillo...

Zuleyha e Mujgan rischiano la vita, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

La dottoressa, dunque, è in pericolo... ma non è la sola. Il signore, non volendo, con il suo folle piano mette a repentaglio anche la vita della Altun. Quest'ultima, sconvolta dopo aver letto un'intervista rilasciata dall'amato, in cui ammette di essersi innamorato di una donna che ha conosciuto da poco a Cukurova, non appena vede la Hekimoglu, sale sulla sua automobile per avere un confronto con lei! Le due, quindi, restano coinvolte nell'incidente accuratamente architettato dallo Yaman per eliminare una volta per tutte Yilmaz. Nel momento in cui viene a sapere da Sabahattin che Mujgan non è ancora giunta a destinazione, l'imprenditore inizia a preoccuparsi. Inoltre, l'Akkaya nota che ci sono delle tracce d'olio sul manto stradale e, seguendole, trova le donne che ama prive di sensi! Istintivamente, il giovane, disperato, si dirigerà prima da Zuleyha, supplicandola di non lasciarlo, e poi chiamerà le ambulanze per entrambe...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.