Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir spara a Gulten! La giovane muore?

Nelle nuove puntate di Terra Amara Demir esplode un colpo e, accidentalmente, colpisce Gulten. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche della telenovela!

Ad oggi, la rivalità tra Demir e Yilmaz, benché non sia un capitolo chiuso, è stata momentaneamente messa in pausa. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che andranno in onda a novembre su Canale 5, ci mostrano invece che l'uomo ed il giovane torneranno ben presto a puntarsi la pistola contro. Lo Yaman esploderà persino un colpo... che, però, non raggiungerà l'Akkaya, bensì Gulten! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Yilmaz in carcere, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi abbiamo lasciato uno Yilmaz a piede libero, i telespettatori turchi lo hanno già visto tornare dietro le sbarre per la seconda volta. A Cukurova ormai non si parla d'altro che della love story che c'è stata tra l'ex meccanico e Zuleyha, la moglie del potente Demir. Mentre l'Akkaya era in viaggio verso Mujgan, determinato a riconquistarla, tre loschi individui lo hanno fermato per complimentarsi in modo volgare perché è stato a letto con la bella Altun. Il ragazzo, nervoso, ne ha aggredito uno, che ha poi risposto aprendo il fuoco; Yilmaz, allora, ha sparato a sua volta, ferendo il malvivente. A questo punto, l'imprenditore è finito dietro le sbarre.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz pronto a vendicarsi di Demir!

Fekeli si è subito mobilitato per tirare l'Akkaya fuori di prigione. Il padrino riesce a convincere il delinquente ferito a confermare che, in realtà, il giovane avesse agito per legittima difesa. Tornato alla tenuta, Yilmaz ha modo di leggere l'intervista che hanno rilasciato i coniugi Yaman. Il figlio di Hunkar ha costretto la moglie a dichiarare che tra di loro c'è stato un colpo di fulmine, che l'ha spinta a voler troncare seduta stante la sua precedente relazione, appunto quella con il fidanzato della pediatra. Inoltre, i due, con il giornalista, hanno persino screditato l'Akkaya. Furioso, quest'ultimo si dirige in tutta fretta da Demir, pronto a confessargli che Sermin gli ha venduto la sua mansione.

Gulten fa da scudo umano a Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Nel momento in cui viene a sapere che la cugina lo ha - di nuovo - pugnalato alle spalle, il signore di Cukurova perde le staffe. Lo Yaman, quindi, inizia a pretendere che Yilmaz gli rivenda la sua proprietà. Il rivale, però, non sente ragioni; l'uomo, allora, gli punta contro la pistola, e l'Akkaya fa lo stesso. Tutti, alla villa, accorrono per assistere alla scena. Nonostante le preghiere di Zuleyha e della madre, Demir esplode un colpo... che, benché fosse indirizzato al nemico, raggiunge invece Gulten. Quest'ultima, infatti, si è frapposta tra i due per fare da scudo umano a Yilmaz, del quale è sempre stata innamorata...

