Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha è incinta... e Demir vuole ucciderla!

Nelle nuove puntate di Terra Amara, quando Demir viene a sapere che Zuleyha è in dolce attesa, non la prende per niente bene... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Zuleyha ha solo figlio, Adnan. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che l'ex sarta sarà ben presto di nuovo incinta. Questa notizia coglierà ddel tutto alla sprovvista la Altun, e - specialmente - Demir, che è convinto di essere sterile. Certo che la moglie gli sia stata infedele, andando a letto con Yilmaz, le punta una pistola contro! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Zuleyha in dolce attesa, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Zuleyha disperata per la separazione dal piccolo Adnan, i telespettatori turchi l'hanno già vista dover pensare ad un'altra creatura. Nel corso di un pranzo con Hunkar e gli altri membri dell'associazione benefica, all'improvviso la giovane accusa un malore. La Altun, con un forte mal di pancia, inizia a dare di stomaco. La suocera, allora, l'accompagna in ospedale, dove Sabahattin la terrà in osservazione. Quest'ultimo chiede ad un'infermiera di effettuare delle analisi del sangue all'ex sarta... e così si scoprirà che Zuleyha è incinta!

Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir sa di non essere il padre del bebè...

La prima che viene a sapere che la ragazza è in dolce attesa è Mujgan, dato che ritira personalmente il referto Nel momento in cui, invece, la notizia arriva sino alla famiglia Yaman, nessuno ne sembra contento, men che meno Demir. L'imprenditore, infatti, proprio qualche giorno prima aveva confessato ad Hunkar di essere certo della sua sterilità; dunque, come potrebbe essere il padre del bebè in arrivo, o del primogenito? Una volta rientrati alla tenuta, lo Yaman affronta a brutto muso la Altun. Dopo averle detto di aver sempre saputo che Adnan fosse figlio di Yilmaz, l'accusa di essere andata di nuovo a letto con quest'ultimo. Per lui non c'è altra spiegazione, dato che è convinto della sua impossibilità di concepire.

Demir pronto a sparare a Zuleyha, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

In realtà, Demir non è mai stato tradito: la moglie gli è sempre stata fedele. Mentre prova - con una certa durezza - a discolparsi, l'uomo estrae una pistola e gliela punta contro. Zuleyha lo supplica di premere il grilletto, così da mettere fine una volta per tutte alle sue sofferenze. Lo Yaman non riesce a spararle, ma fa partire erroneamente un colpo a vuoto che metterà tutti in allarme. La consorte, intanto, continua a ripetergli che soltanto lui può essere il papà del bambino che porta in grembo, perché non ha fatto l'amore con nessun altro e, sulla scia della sincerità, gli dice anche di averlo sposato soltanto perché sua madre l'aveva minacciata di far condannare a morte l'Akkaya, se non avesse accettato di diventare sua moglie. Demir è sotto shock...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.