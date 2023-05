Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir caccia Zuleyha dalla tenuta!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Demir, ancora convinto che lei lo abbia tradito, chiude a chiave il cancello della tenuta e lascia Zuleyha fuori... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Demir non ha ancora visto il filmato compromettente inviatogli da Mujgan. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che, quando ne prenderà visione, l'imprenditore reagirà male. Lo Yaman trascinerà Zuleyha nel bosco e, certo di aver avuto sotto gli occhi le prove del suo tradimento, si preparerà ad ucciderla. Incapace di andare fino in fondo, il ragazzo la colpirà in testa con la pistola. Nel momento in cui riprenderà i sensi, la Altun tornerà alla tenuta, impaziente di riabbracciare i figli, ma il marito le impedirà di vederli, e di mettere piede alla villa... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Demir vede il video compromettente, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi stiamo per vedere Demir prendere visione del filmato registrato da Mujgan in cui Zuleyha e Yilmaz si abbracciano, i telespettatori turchi già sanno che questo episodio avrà dei risvolti tragici. Dopo aver visto il video compromettente, l'imprenditore, fuori di sé dalla rabbia, impugna la pistola e raggiunge la moglie, per poi costringerla a salire in automobile. Lo Yaman porta la Altun in un bosco e le punta l'arma contro. Quest'ultima, tra le lacrime, prova a discolparsi, assicurandogli di non averlo mai tradito con l'ex fidanzato, ma le sue parole restano inascoltate. Si odono degli spari, ed il ragazzo si rimette in macchina da solo, con le mani sporche di sangue...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir vuole uccidere Zuleyha, ma...

Demir, ancora sotto shock, trascorre la notte con una prostituta nella speranza di riuscire così a cancellare della sua mente il doloroso pensiero del tradimento di Zuleyha. Dopodiché, Hunkar e Sabahattin lo interrogano, chiedendogli che cosa sia accaduto alla giovane; il nipote della nonnina, allora, ammette di aver pensato di ucciderla, però di non essere riuscito ad andare fino in fondo, non volendo lasciare orfani i loro figli. Lo Yaman, infatti, l'ha soltanto colpita in testa con la pistola, facendola svenire, ma la Altun è ancora viva. Nonostante ciò, pretende che nessuno a Cukurova la nomini più, dato che per lui è cose se la consorte fedifraga fosse morta per davvero.

Demir sbatte Zuleyha fuori dalla tenuta, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Alla tenuta si sta tenendo una festa per celebrare il ritorno di Adnan ed Uzum, i quali erano scomparsi. A questo punto sopraggiunge Zuleyha, che, benché sia dolorante e sanguinante, è impaziente di riabbracciare il bambino. La signora tenta di trattenere e calmare il figlio, ma non ci riesce: Demir, furente ed implacabile, si scaglia contro l'amata e la caccia via dalla villa. Dato che ha osato tradirlo con l'Akkaya, non merita più nemmeno di vedere i loro figlioletti. L'uomo chiude a chiave il cancello della tenuta, lasciando la Altun fuori, ed in preda alla disperazione...

