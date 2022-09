Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara Zuleyha arriva ad ammettere a Demir che, in verità, il piccolo Adnan non è suo figlio. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche della telenovela!

Ad oggi, Zuleyha sta cercando di far funzionare le cose con Demir. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che nei prossimi mesi andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che l'ex sarta lo ferirà a morte, quando, durante un acceso litigio, gli sbatterà in faccia la verità: il piccolo Adnan non è suo figlio! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Zuleyha è gelosa di Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi abbiamo lasciato una Zuleyha determinata a far funzionare le cose con Demir, i telespettatori turchi hanno invece già avuto modo di osservarla mentre perde le staffe perché gelosa di Yilmaz. Nel momento in cui, durante una cena nel prestigioso Circolo di Adana, scopre che l'ex fidanzato è in procinto di convolare a nozze con Mujgan, la protagonista non riesce proprio a nascondere il suo dolore e la sua rabbia. Il marito, rendendosi conto della reazione della Altun, inizia a manifestare una certa insofferenza. Una volta rincasati, tra i coniugi esplode un acceso litigio...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha fa un sconvolgente confessione a Demir!

Lo Yaman pretende di sapere perché, nonostante tutti i suoi sforzi per provare a renderla felice, la consorte continui ad amare l'Akkaya. Il dibattito tra i due si fa sempre più serrato, fino al momento in cui Zuleyha arriva a fargli una sconcertate confessione. Incapace di tenere a freno la lingua, in un impeto d'ira la giovane rivela al signore di Cukurova che, in verità, il piccolo Adnan non è suo figlio. Benché resti spiazzato dall'urlata dichiarazione di Zuleyha, in un primo momento Demir non riesce a crederle...

Demir minaccia Zuleyha, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

L'uomo, furioso per quelle che a parer suo sono soltanto delle menzogne, si scaglia contro l'amata, dandole della bugiarda. Come se non bastasse, lo Yaman aggiunge che, se quello che ha detto fosse vero, allora lui scaverebbe quattro fosse: una per il bambino, una per la Altun, una per Yilmaz ed infine una per se stesso. Sentendosi minacciata, e soprattutto temendo per l'incolumità di Adnan e dell'amato, la protagonista fa un passo indietro, sollevata al pensiero di non essere stata presa sul serio dal terribile figlio di Hunkar... ma Demir non ripenserà davvero mai più alle parole di Zuleyha?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.