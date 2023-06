Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz scopre di essere il papà di Adnan. La sua reazione è sconvolgente!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Yilmaz non sa che Adnan è figlio suo. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che Zuleyha sta per rivelare all'amato la verità. Dopo avergli confessato che il proprio primogenito è anche il suo primogenito, l'Akkaya reagirà in un modo che l'ex sarta non si sarebbe mai immaginata: l'accuserà di essere una bugiarda e le dirà addio per sempre... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Mujgan vuole far passare Zuleyha per pazza, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Zuleyha in ospedale che lotta tra la vita e la morte dopo che Mujgan le ha sparato, i telespettatori turchi già sanno che questo episodio avrà dei risvolti sconvolgenti. Nel momento in cui l'ex sarta riapre gli occhi, la dottoressa, su consiglio di Behice, nega con ostinazione ogni sua responsabilità. L'Hekimoglu insiste nel sostenere che la Altun sia pazza: ha tentato il suicidio, come tutti sanno, ma, a causa delle allucinazioni, continua dichiarare che sia stata lei a provare ad ucciderla.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha pronta a vendicarsi!

La mamma di Adnan e Leyla, allora, mette in atto la sua strategia. Una volta che si ritrova faccia a faccia con Mujgan, Zuleyha le fa sapere che non dirà a nessuno quello che ha fatto, perché è sua intenzione vendicarsi in un modo ben diverso - e ben peggiore - di lei. Poco dopo, approfittando di un attimo in cui Demir non è presente, l'ex sarta chiede a Gulten di andare a chiamare Yilmaz per far sì che la vada a trovare in ospedale...

Zuleyha dice a Yilmaz che è il papà di Adnan, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Quando l'ex meccanico raggiunge la Altun, quest'ultima mette l'Akkaya al corrente del fatto che la sua insolita richiesta abbia a che fare con il suo bisogno ormai impellente d'informarlo sulla vera identità del padre del primogenito: è lui il papà biologico di Adnan. Zuleyha, inoltre, gli rivela che ha dovuto mantenere il segreto perché il marito ed Hunkar non le permettevano di aprire bocca, ma che adesso si è decisa a parlare poiché l'Hekimoglu, consapevole di ciò, per tapparle la bocca per sempre, ha tentato di ucciderla. L'imprenditore è sotto shock. Yilmaz, accusandola di avergli nascosto una verità simile, le dice di non poterla perdonare, e di non volerla rivedere mai più. La ragazza, distrutta dal dolore per la sua reazione rabbiosa, è pronta a buttarsi dal balcone dell'ospedale...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.