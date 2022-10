Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz di nuovo in carcere! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara Yilmaz, in un impeto d'ira, spara... e finisce dietro le sbarre. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche della telenovela!

Ad oggi, Yilmaz, ha scontato la sua pena, ed è un uomo libero. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a partire da novembre andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che l'Akkaya, dopo una rissa, viene sbattuto in carcere per la seconda volta. Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Mujgan scopre il segreto di Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi abbiamo lasciato uno Yilmaz ancora innamorato di Zuleyha, i telespettatori turchi lo hanno già visto perdere la testa per un'altra donna. Il cuore dell'imprenditore batte per la dottoressa Mujgan, tanto che, pur di mettere a tacere le voci su di loro e riabilitare così il suo onore, le ha chiesto di sposarlo. Tuttavia, il padre della ragazza si oppone alle nozze, essendo venuto a sapere che l'Akkaya è stato in carcere per omicidio. Quest'ultimo, invece, tiene nascosto alla Hekimoglu che la persona che ha amato con tutto se stesso è la Altun... ma ora lei lo viene a sapere, e non la prende bene.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Mujgan lascia Yilmaz!

Mujgan si sente presa in giro da Yilmaz, e, di conseguenza, tronca il fidanzamento. D'altra pare, la pediatra non è l'unica che è entrata a conoscenza della love story che c'è stata tra l'ex meccanico e l'ex sarta: questa voce ha iniziato a diffondersi per tutta Cukurova, giungendo fino all'orecchio di Demir. Neanche a dirlo, il figlio di Hunkar non la prende affatto bene: lo Yaman, in un impeto di rabbia si scaglia contro Cengaver, convinto che sia stata la moglie, Nihal, ha mettere in giro il pettegolezzo.

Yilmaz torna in carcere, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Incurante di ciò che si dice sul suo conto, l'unica preoccupazione dell'Akkaya è riconquistare la fiducia della Hekimoglu. Grazie all'aiuto di Sabahattin, il giovane riesce ad ottenere un incontro con l'amata. In viaggio verso Ankara, città dove Mujgan si è nascosta, Yilmaz s'imbatte in alcuni uomini che, senza farsi il minimo scrupolo, si complimentano con lui - in modo a dir poco volgare - per essere riuscito a portarsi a letto Zuleyha. Furioso, l'Akkaya spacca una bottiglia di vetro sulla testa di uno di loro, dando avvio ad una rissa. Uno dei malviventi arriva a tirare fuori una pistola, per sparare al nemico; Yilmaz, allora, risponde al fuoco, e ferisce il delinquente. Il figlioccio di Fekeli viene quindi sbattuto in carcere. Il suo padrino, però, si attiva subito: non ha alcuna intenzione di lasciare l'Akkaya marcire dietro le sbarre!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.