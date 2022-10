Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz deve essere ricoverato in ospedale! Che cosa gli è successo?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara Yilmaz, pur di avere l'occasione di parlare con Mujgan, si ferisce di proposito per finire in ospedale. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche della telenovela!

Ad oggi, Yilmaz ama ancora Zuleyha, benché lei gli abbia detto chiaramente di amare Demir. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che andranno in onda a novembre su Canale 5, ci mostrano invece che il giovane finirà con il perdere la testa per un'altra ragazza, la dottoressa Mujgan. Quest'ultima, però, dopo aver scoperto che l'Akkaya le ha mentito, non ne vuole più sapere di lui. Allora, per costringerla ad avere un confronto, Yilmaz volontariamente si fa male in fabbrica; in questo modo, l'ex meccanico verrà ricoverato in ospedale, dove l'amata dovrà prendersene cura! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Mujgan lascia Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi abbiamo lasciato un Yilmaz ancora incapace di rassegnarsi alla fine della sua love story con Zuleyha, i telespettatori spagnoli lo hanno già visto perdere giorno per giorno la testa per un'altra donna, la dottoressa Mujgan. I due erano persino sul punto di convolare a nozze, quando lei ha scoperto, attraverso una paziente, che lui, in passato, aveva amato follemente la moglie di Demir Yaman. Sentendosi presa in giro, poiché l'Akkaya non glielo aveva mia confessato, la Hekimoglu ha preferito mettere la parola "fine" al loro fidanzamento. L'ex meccanico, però, non aveva la minima intenzione di lasciarla andare, e, quindi, si è messo in viaggio verso Ankara per raggiungerla e giustificarsi. Peccato che, lungo il tragitto, dei loschi individui hanno iniziato a molestare Yilmaz, complimentandosi in modo volgare con lui per essere andato a letto con la bella Altun. La rissa esplosa si è conclusa con una sparatoria!

Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz finisce in carcere!

L'Akkaya ha risposto al fuoco, ferendo uno dei malviventi. Di conseguenza, mentre quest'ultimo è stato trasportato in ospedale, l'imprenditore è finito di nuovo in carcere. Per fortuna, è intervenuto Fekeli, il quale è riuscito a convincere il delinquente a dichiarare che, in realtà, Yilmaz avesse agito per "legittima difesa". Intanto, la pediatra, all'oscuro di tutto ciò, ha dovuto fare i conti con il fatto che l'amato non fosse stato di parola, non presentandosi al loro appuntamento...

Yilmaz si fa male di proposito, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mujgan è pronta a partire. La dottoressa sta riflettendo sulla possibilità di farsi trasferire in un altro ospedale, in modo tale da poter lasciare per sempre Cukurova, e quindi l'Akkaya. Tuttavia, la Hekimoglu, alla fine, si domanda per quale motivo dovrebbe lasciare il paese, visto che lei non ha fatto nulla di male. Una volta uscito dal carcere, il rivale di Demir Yaman si dirige da Mujgan, per darle delle spiegazioni, e soprattutto per scusarsi. La dottoressa, però, non sente ragioni. Allora, per "costringerla" a prestargli ascolto, Yilmaz commette una follia: si ferisce appositamente con un macchinario della sua azienda tessile per farsi ricoverare nella struttura ospedaliera in cui lavora la Hekimoglu! Il suo piano funzionerà?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.