Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz dà fuoco a Demir! Lo Yaman è morto?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Yilmaz proverà ad uccidere Demir. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche della telenovela!

Ad oggi, Demir sta tentando di far fuori Yilmaz. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che il meccanico proverà a vendicarsi del suo ex capo. Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Demir spara a Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Demir tentare in ogni modo di uccidere Yilmaz, i telespettatori turchi hanno già visto quest'ultimo tentare di uccidere il primo. Nel momento in cui, grazie alla legge sull'amnistia, l'Akkaya è tornato in libertà, determinato a riuscire lì dove chiunque aveva fallito, lo Yaman ha impugnato la pistola. Il figlio di Hunkar ha esploso dei colpi, con il solo intento di farlo fuori. Il meccanico, però, è caduto nel canale; Demir, dunque, non avendo la certezza di averlo ammazzato, ha ordinato a Gaffur di cercare il cadavere...

Anticipazioni Turche Terra Amara: Demir senza pieta!

A trovare Yilmaz è stata Gulten, non il fratello. La domestica, affezionata tanto al ragazzo quanto a Zuleyha, ha portato in salvo l'Akkaya, lo ha nascosto in una delle case dei dipendenti, ed ha persino chiesto al dottor Sabahattin di visitarlo e medicarlo. Tuttavia, Gulten si lascia sfuggire questa informazione con Gaffur, che va seduta stante a riportarlo al suo padrone. Lo Yaman, fuori di sé, prenderà una drastica decisione: ordinerà di dare fuoco alle abitazioni di tutti quei sottoposti che si rifiuteranno di consegnargli il rivale in amore!

Yilmaz dà fuoco a Demir, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Quando Yilmaz si rimetterà completamente, grazie alle cure di Fekeli, il suo ex compagno di cella, penserà di dover rispondere alla fiamme con le fiamme. Inoltre, il protagonista si sentirà bruciare di rabbia, e non fa altro che domandarsi per quale ragione la fidanzato lo abbia tradito, sposando un altro uomo e mettendo al mondo un figlio con lui. L'Akkaya non sa che la Altun ha accettato di convolare a nozze con Demir soltanto per salvargli la vita, e che Adnan è il suo bambino! Così, una sera, dopo aver assistito di nascosto ad una cena romantica tra i coniugi, l'ex galeotto si approprierà di una tanica di benzina. Il mattino seguente, l'Akkaya colpirà alla nuca il nemico, poi lo trascinerà in un capanno abbandonato e lo legherà ad una sedia; per finire, appiccherà un incendio e fuggirà!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.