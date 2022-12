Terra Amara Anticipazioni Turche: Saniye caccia via Gaffur e aggredisce Seher!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Saniye, entrata a conoscenza dell'infedeltà di Gaffur, perde le staffe... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Gaffur e Seher si limitano a lanciarsi qualche occhiata complice. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che il capomastro arriverà a tradire Saniye con la domestica. Quando la moglie lo verrà a sapere, neanche a dirlo, reagirà in malo modo, ossia mettendo le mani addosso a Seher! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Saniye sente Gaffur parlare con Seher, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Seher essere piuttosto servizievole con Gaffur, i telespettatori turchi li hanno già visti dare avvio ad una relazione extraconiugale. Nel momento in cui origlia casualmente una conversazione dai toni inequivocabile tra i due, Saniye si rende conto che Gaffur le è infedele, e va su tutte le furie. Il capomastro tenta di fornirle delle spiegazioni, però lei non gli crede. Benché Gaffur le giuri di non essere un adultero, Saniye gli impone di andare a dormire sul divano di casa, anziché nel loro letto...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Fadik sconvolge Saniye...

Dato che la moglie continua a tenerlo a debita distanza, a Seher resta ancora più semplice far cadere l'uomo in tentazione. Ad uno dei loro incontri segreti, però, assiste Fadik. Quando Saniye sottolinea che quest'ultima si è truccata per tentare di far colpo sul cugino di Demir, Ercument Akman, Fadik, in un impeto di rabbia, le sbatte in faccia la verità su quanto ha visto: soltanto qualche ora prima, Gaffur era nel granaio con la sua amante!

Saniye aggredisce Seher, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

La cognata di Gulten è una furia cieca. Non appena si ritrova davanti Seher, Saniye inizia a picchiarla ferocemente, dando avvio ad una vera e propria rissa che si spegnerà solo quando interverrà Hunkar, arrabbiata per il caos che le domestiche stanno creando nella sua tenuta. A questo punto, la cuoca della villa mette la signora al corrente di quanto le ha confessato la collega, ossia che il consorte le sta tradendo con la domestica. Fadik, in ansia per le occhiatacce di Gaffur, nega tutto. Hunkar, allora, ordina ai dipendenti di smetterla con certe sciocchezze, e di concentrarsi sul lavoro, altrimenti sarà costretta a licenziare tutti. Il servitore, dunque, è riuscito di nuovo a spuntarla... oppure no? Poco dopo, Seher comincia ad avere delle forti nausee, soprattutto quando è vicina al cibo. Che la giovane sia in dolce attesa?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.