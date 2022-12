Terra Amara Anticipazioni Turche: Mujgan se ne va! Yilmaz la raggiungerà in tempo?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Mujgan dice addio a Yilmaz, il quale, tuttavia, non è pronto a rassegnarsi... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Yilmaz è determinato a sposare Mujgan. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che il ragazzo, in uno stato di seminscoscienza, farà il nome di Zuleyha. Avendo assistito alla scena, la dottoressa, amareggiata, deciderà di partire per l'America con Sevil. Dopo aver letto la lettera in cui gli dice addio, l'Akkaya si affretterò a raggiungerla... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Mujgan opera Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Yilmaz convinto di voler sposare Mujgan, i telespettatori turchi sanno già che tra i due le cose non faranno che complicarsi giorno dopo giorno. Nel momento in cui è viene a sapere che Zuleyha è corsa dall'ex fidanzato con il piccolo Adnan, Demir, furibondo, si dirige con i suoi uomini la tenuta di Fekeli per riprenderseli. Il signore di Cukorova ordina di aprire il fuoco, per spingere la moglie ad uscire e tornare a casa; padrino e figlioccio non restano con le mani in mano, e sparano a loro volta... almeno fino a quando un proiettile non raggiunge l'Akkaya. A questo punto, la Altun, disperata, si vede costretta ad andarsene con lo Yaman, mentre la dottoressa, insieme a Sabahattin ed una collega, opera d'urgenza il promesso sposo.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Mujgan decide di andarsene...

Durante l'intervento chirurgico per estrarre il proiettile, Yilmaz non fa che invocare un nome, e non si tratta di quello dell'Hekimoglu, bensì di quello dell'ex fidanzata. Il medico riesce a salvargli la vita, ma, nonostante ciò, non riesce a tirare un sospiro di sollievo: ormai le è chiaro che l'amato non ha ancora dimenticato Zuleyha. A questo punto, Mujgan scrive una lettera all'Akkaya, in cui mette nero su bianco la sua volontà di lasciarlo libero, allontanandosi. Benché sia in convalescenza, non appena legge la missiva, il giovane decide di mettersi sulle tracce della pediatra, prima che sia troppo tardi.

Yilmaz convince Mujgan a restare, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

La Hekimolgu è determinata ad andare in America, con sua madre Sevil. Yilmaz, però, la rintraccia in tempo. La donna comincia ad accusarlo di essere un assassino, dato che è stata testimone dello scontro a fuoco tra lui e l'acerrimo nemico, ma l'Akkaya la ignora, e parla con la dottoressa, giurandole di amarla con tutto se stesso, e soprattutto giurandole che è l'unica di cui sia innamorato. L'imprenditore, infatti, si giustifica dicendo che ha aiutato l'ex fiamma come avrebbe fatto con qualsiasi altra persona in difficoltà. Mujgan, sentendolo sincero, annulla la partenza con Sevil, e, nonostante quest'ultima la minacci di essere pronta a ripudiarla come ha già fatto Behzat, resta con Yilmaz.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.