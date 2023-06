Terra Amara Anticipazioni Turche: Mujgan costringe Zuleyha ad impiccarsi e poi le spara!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Mujgan è determinata ad uccidere Zuleyha... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Zuleyha è ancora in prigione. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che alla fine Demir accoglierà il consiglio di Hunkar, e con la sua testimonianza farà sì che la moglie venga scagionata. Nel momento in cui tornerà in libertà, però, la Altun dovrà fare i conti con il folle piano omicida di Behice e Mujgan: quest'ultima, infatti, la costringerà ad impiccarsi e poi le sparerà al cuore! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Behice tenta di uccidere Zuleyha, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Zuleyha ancora in carcere e Mujgan in ospedale dopo aver tentato il suicidio, i telespettatori turchi sanno già che, nel momento in cui l'ex sarta tornerà in libertà, la dottoressa cercherà di costringerla a togliersi la vita e poi proverà ad ucciderla in prima persona. Nel momento in cui la Altun viene ricoverata d'urgenza a causa di un'intossicazione, l'Hekimoglu, parlando con Behice, le fa capire di essere certa che, se la rivale in amore non sopravvivesse, i suoi problemi con Yilmaz svanirebbero nel nulla come per magia. Allora, la zia, pur di esaudire il desiderio della nipote, si traveste da infermiera e raggiunge la stanza in cui Zuleyha sta dormendo, pronta ad iniettarle una sostanza mortale. Tuttavia, la giovane si risveglia in tempo per fermarla. I medici, dopo aver accolto la sua testimonianza, giungono però alla conclusione che abbia soltanto fatto un brutto sogno. Dopodiché, grazie alla testimonianza del marito, la Altun viene scagionata e torna alla tenuta.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Behice vuole che Mujgan uccida Zuleyha!

Behice non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo piano omicida. La donna si reca da un'esperta e la paga per scrivere una lettera con la calligrafia della moglie di Demir. Nella missiva falsificata, indirizzata a Yilmaz, ma che Behice fa arrivare tra le mani di Mujgan, c'è scritta la verità in merito alla paternità del piccolo Adnan. In questo modo, la sorella del defunto Behzat vuole spingere il medico a compiere un gesto estremo, e centra in pieno l'obiettivo. Convinta che Zuleyha abbia tentato di mettere l'ex meccanico al corrente della suddetta verità, l'Hekimoglu si finge l'Akkaya e le dà appuntamento nei boschi...

Mujgan spara a Zuleyha, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Una volta giunta nella foresta, la nuora di Hunkar vede la mamma del piccolo Kerem Ali puntarle una pistola contro. Mujgan minaccia la Altun: se non s'impiccherà, sarà lei ad ucciderla. A niente infatti servono i tentativi della protagonista di spiegarle che, in realtà, non ha mai scritto nessuna lettera per l'ex fidanzato. Così, stanca di doversi continuare a giustificare per qualcosa che non ha fatto, Zuleyha le dice che non stringerà la corda attorno al collo per nessuna ragione al mondo. In un impeto di rabbia, all'Hekimoglu parte un colpo, che raggiunge la sua acerrima nemica proprio sopra al cuore. Con l'aiuto di Behice, "l'assassina" riesce a fuggire, sicura di essersi sbarazzata per sempre della Altun... ma quest'ultima sarà davvero morta?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.