Terra Amara Anticipazioni Turche: Il diabolico piano di Seher. Ecco che cosa ha in mente la domestica...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Seher, incinta di lui, respinge Gaffur perché... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Gaffur e Seher sono amanti. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che l'inserviente, dopo aver capito di essere rimasta incinta del marito di Saniye, lo respingerà... e sosterrà di aspettare un figlio da Demir. Si tratta di un piano diabolico, che Seher ha minuziosamente architettato per assicurare al figlio che porta in grembo un futuro dignitoso... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Saniye aggredisce Seher, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Gaffur e Seher aver appena cominciato a frequentarsi di nascosto, i telespettatori turchi hanno già visto la domestica arrivare a respingere bruscamente il capomastro. Dopo aver dato avvio ad una relazione extraconiugale con Gaffur, Seher ha iniziato ad avvertire uno strano malessere. Intanto, Saniye, che già sospettava che tra i due ci fosse del tenero, ha trovato la conferma che cercava in Fadik, la quale le ha confessato di aver visto il marito nel granaio con la giovane. In un impeto di rabbia, la cuoca si è scagliata contro Seher, ed è servito l'intervento di Hunkar per placare gli animi!

Terra Amara Anticipazioni Turche: Seher dice di aver fatto l'amore con Demir...

La signora, per ripotare la pace nella tenuta, si è vista costretta a spedire la presunta amante al cottage, così da allontanarla da Saniye. Qui Seher dovrà servire la cena a Demir e ad Ercument. Al termine del pasto, mentre quest'ultimo decide di uscire, il ragazzo, ubriaco, preferisce andare a letto. Vedendolo in difficoltà, l'inserviente lo aiuta a coricarsi, ma lo Yaman, sotto l'effetto dell'alcol, la confonde con Zuleyha... e Seher ne approfitta. Il mattino seguente, al suo - traumatico - risveglio, l'imprenditore si ritrova la fanciulla accanto. Seher lo giura: hanno fatto l'amore!

Seher ha un piano, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Demir è sconvolto: non crede di essere andato a letto con la cameriera, però non ne ha la certezza. Dopo aver confessato ad Hunkar di non aver ricordi di quanto sia accaduto quella notte, le chiede persino di offrire dei soldi a Seher, sperando di poter comprare il suo silenzio. Nel frattempo, però, il fratello di Gulten continua a pensare all'amata; nfatti, benché tra Gaffur e la moglie sembra essere tornato il sereno, lui non è ancora riuscito a togliersela dalla testa. Pertanto, Gaffur riprende a corteggiarla, ma, sorprendentemente, si ritrova davanti ad una Seher completamente diversa: non ne vuole più sapere di lui. Gaffur non si capacita di come sia possibile che la giovane abbia cambiato atteggiamento in modo tanto drastico, e repentino. Ciò che il servitore degli Yaman non sa è che Seher ha in mente un piano ben preciso, in cui la sua presenza non è prevista. La domestica, incinta di Gaffur, sta provando a far chiedere alla signora di aspettare un bebè da suo figlio!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.