Terra Amara Anticipazioni Turche, Guai in vista: Arriva la terribile figlia di Sermin!

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5 al posto di Una Vita, arriva Betul Arcan, la terribile figlia di Sermin. Ecco le Anticipazioni.

Il pubblico di Canale 5 è in trepidante attesa del ritorno di Terra Amara nei palinsesti Mediaset, e sembra che l’attesa stia per terminare con l’avvicinarsi dell’epilogo della soap Una Vita. Stando alle Anticipazioni sulla soap turca, nelle nuove puntate che andranno in onda, assisteremo all’arrivo della terribile e viziata Betul Arcan ovvero la figlia di Sermin, la quale non ha smesso di gravitare attorno alla famiglia Yaman e vuole fare carriera nell’azienda di famiglia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le novità delle nuove puntate di Terra Amara

Terra Amara, con il ritorno dei programmi più amati di Canale 5, è stato cancellato momentaneamente nonostante il grande successo che stava riscuotendo tra il pubblico. La soap turca tornerà in Tv al posto di Una Vita, la soap spagnola che dopo anni si appresta a salutare per sempre i suoi fan con un epilogo degno di nota. A Terra Amara ci saranno tante novità, tra cui la nuova cotta di Gaffur che potrebbe portarlo a tradire Saniye, ma anche il ruolo chiave che avrà l’antipatica e dispotica Sermin Yaman. La donna rappresenterà un personaggio negativo nelle trame dal momento che, nonostante il divorzio con Sabahattin Arcan, troverà il modo di mischiarsi alla vita degli Yaman e porterà con lei una valida alleata.

Anticipazioni Terra Amara: arriva la figlia di Sermin

Le Anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara ci rivelano che in città arriverà Betul Arcan, ovvero la figlia di Sermin Yaman che, tornata da Parigi a Cukurova, esprimerà il desiderio di poter fare carriera nell’azienda di famiglia, ovviamente senza neppure dirlo, al grido di “costi quel che costi”. Nonostante Sabahattin Arcan abbia lasciato Sermin per rifarsi una vita con Jülide Yalçınkaya, la donna continuerà a gravitare negli affari degli Yaman e vorrà portare con sé anche sua figlia. Betul, prima di ogni scrupolo proprio come sua madre, darà del filo da torcere a diversi personaggi. Ma cosa accadrebbe se, volendo arrivare in alto, Betul fosse costretta a scegliere tra famiglia e ambizione? Forse la Yaman dovrà guardarsi le spalle.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.