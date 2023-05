Terra Amara Anticipazioni Turche: Fekeli ha un infarto... per colpa di Hunkar!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Hunkar fa una sconvolgente rivelazione a Fekeli, che accusa un malore... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, in pochi sanno che Adnan è in realtà figlio di Yilmaz. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che Hunkar, temendo che prima o poi si venga a sapere la verità sulla paternità del nipote, dato che Behice l'ha minacciata di rivelare questo sconvolgente segreto, andrà a parlarne con Fekeli: il suo intento sarà quello di provare ad arginare il più possibile l'eventuale scandalo. Nel momento in cui quest'ultimo ne entrerà a conoscenza, si accascerà a terra... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Behice minaccia Hunkar, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Hunkar timorosa che la verità sul piccolo Adnan possa venire a galla, i telespettatori turchi l'hanno già vista fare questa sconvolgente rivelazione proprio a Fekeli. Ormai è iniziata la guerra tra la signora e Behice, determinata ad annientarla perché gelosa del suocero di sua nipote Mujgan; la donna, tra l'altro, è entrata a conoscenza di un'informazione di cui potersi servire per raggiungere il suo scopo: la dottoressa le ha confessato che il primogenito di Zuleyha in realtà è figlio di Yilmaz. Pertanto, non appena la si presenta l'occasione, Behice minaccia Hunkar: non le conviene mettersi contro di lei, dato che è a conoscenza di un terribile segreto che riguarda la sua famiglia.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Fekeli, sotto shock, ha un infarto!

Nel tentativo di arginare lo scandalo, la figlia della nonnina si dirige in tutta fretta da Fekeli. Hunkar, dopo essersi fatta giurare sulla vita di Kerem Ali che terrà la bocca chiusa sulla questione, mette l'amato al corrente di tutto ciò che ha fatto per far passare Demir come padre naturale di Adnan, che, invece, è sangue del sangue dell'ex meccanico. A questo punto, sotto shock, Fekeli sbatte fuori di casa sua l'ex promessa sposa. Quest'ultimo, una volta rimasto solo, accusa un malore: il suo cuore non regge al dispiacere che gli ha appena dato Hunkar!

Yilmaz indaga sul malore di Fekeli, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Feklei ha un infarto. Per fortuna, accorre in suo aiuto Behice, che avvisa Sabahattin, il quale, in attesa dell'ambulanza, le dà le indicazioni per il primo soccorso. Il padrino dell'Akkaya viene trasportato d'urgenza in ospedale. Mentre Fekeli è ancora incosciente, il figlioccio, terrorizzato al pensiero che stesse per perderlo, decide di scoprire che cos'è che può aver causato l'attacco cardiaco. Nazire, allora, rivela a Yilmaz che l'ultima persona che il signore ha visto prima di sentirsi male è la suocera di Zuleyha. La reazione dell'imprenditore, prevedibilmente, sarà tremenda!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.