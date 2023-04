Terra Amara Anticipazioni Turche: Hunkar vuole che Demir diseredi il piccolo Adnan!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Hunkar spiazza Demir con una richiesta ben precisa... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Hunkar considera il piccolo Adnan suo nipote a tutti gli effetti, benché sappia che in realtà sia il figlio di Yilmaz. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la signora, temendo che prima o poi si venga a sapere la verità sulla paternità del bambino, chiederà a Demir d'intestare tutti i suoi averi a Leyla, la sua legittima erede! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Zuleyha e Mujgan sono nervose, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Mujgan scoprire con sgomento che Adnan è in realtà il figlio di Yilmaz, i telespettatori turchi l'hanno già vista spifferarlo - impulsivamente - a qualcuno che non avrebbe dovuto saperlo. Zuleyha è diventata mamma per la seconda volta: ha partorito la secondogenita, Leyla; lo stesso giorno, la dottoressa ha dato alla luce Kerem Ali. Mentre l'ex sarta teme che Demir possa fare delle preferenze tra i due figlioletti, dato che il primogenito, in verità, è l'erede dell'ex meccanico, la Hekimoglu non riesce a tollerare il pensiero che Adnan sia il fratellastro del suo bambino...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Mujgan vuota il sacco con Behice!

Il piccolo Yaman resta coinvolto in un incendio, al quale riesce a scampare soltanto grazie all'intervento di Sermin. L'imprenditore vuole sdebitarsi con l'odiata cugina attraverso una ricompensa in denaro, ma, secondo la Altun, le avrebbe dato molti più soldi se, anziché il bimbo, Sermin avesse salvato la loro figlia. Contemporaneamente, il medico sta dando vita ad una scenata di rabbia in piena regola al cospetto di Behice. Mujgan, acciecata dall'ira, si lascia sfuggire che non può sopportare l'idea che Kerem Ali ed Adnan siano fratellastri.

Hunkar sconvolge Demir con una richiesta su Adnan, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

La zia giura alla nipote che non farà parola a nessuno di questo scottante segreto. Tuttavia, non appena le si presenta l'occasione, Behice raggiunge Hunkar. Con la scusa di volerle fare una visita di cortesia, la donna ne approfitta per sottolineare - con uno strano ghigno stampato sul viso - che il suo nipotino abbia lo stesso sguardo del padre. La signora, sospettando che Behice possa sapere qualcosa che non dovrebbe sapere, e temendo che, presto, tutti verranno a sapere la verità sulla paternità del piccolo Yaman, si dirige in fretta e furia da Demir. Hunkar spiazza quest'ultimo chiedendogli d'intestare tutto a Leyla, rendendola la sua unica erede. Infatti, la madre ha il timore che, un giorno, l'Akkaya possa diventare il proprietario dei loro averi attraverso il bambino. Demir perde le staffe, assicurando ad Hunkar che dividerà in parti uguali i suoi beni per Adnan e la sorellina, considerando entrambi i suoi figli!

