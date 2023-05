Terra Amara Anticipazioni Turche, Demir scopre che Zuleyha e Yilmaz sono amanti: la sua reazione è spaventosa!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Demir vede Zuleyha insieme a Yilmaz ed ha un'esplosione di rabbia... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Mujgan è insofferente alla presenza di Zuleyha nella sua vita, gelosa com'è di ciò che c'era e c'è tra lei e Yilmaz. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la dottoressa, sempre più sospettosa del marito, arriverà persino a seguirlo con la camera a mano; la Hekimoglu, in cerca di una prova che le confermasse che i suoi sospetti fossero fondati, sorprenderà e riprenderà i due ex fidanzati mentre si abbracciano. Dopodiché, il medico farà arrivare il filmato nelle mani di Demir, il quale, ovviamente, reagirà in malo modo... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Mujgan riprende Yilmaz e Zuleyha insieme, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Mujgan sempre più gelosa di Yilmaz e Zuleyha, i telespettatori turchi l'hanno già vista passare dalle parole ai fatti, mettendo in grave pericolo la rivale in amore. La dottoressa ha filmato con una telecamera un incontro segreto tra il marito e la Altun; la Hekimoglu, essendo lontana, non poteva sentire che cosa si stessero dicendo, ma riusciva a vederli e, soprattutto, è riuscita a vederli e a riprenderli mentre si scambiavano un tenero abbraccio. Per la giovane era la prova del tradimento dell'Akkaya. Infatti, Mujgan non poteva sapere che in realtà i due stessero parlando dell'assassinio di Ercument, e che, sopraffatta dalle emozioni, la ragazza aveva ricercato quell'innocente contatto con l'ex fidanzato...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Mujgan invia il video compromettente a Demir!

Il medico non ha la minima intenzione di lasciar correre. Tutti la credono pazza, ma ora è entrata in possesso della prova che, in verità, ha sempre avuto ragione: Zuleyha e Yilmaz sono amanti. La Hekimoglu invia il filmato a Demir e, alla fine di esso, aggiunge una parte in cui lei stessa si riprende per dirgli che, come poteva ben vedere con i suoi occhi, non è una folle visionaria come l'hanno dipinta negli ultimi mesi.

La furia di Demir si abbatte su Zuleyha, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Quando l'imprenditore prende visione del video compromettente, com'è facilmente intuibile, non la prende per niente bene. Lo Yaman, vedendo la moglie tra le braccia dell'acerrimo nemico, perde le staffe. Convinto che la Altun lo stia tradendo con l'Akkaya, il nipote della nonnina agisce d'impulso. Demir preleva con la forza la consorte e la costringe a salire in automobile. I due sono diretti verso una destinazione ignota. Quando Mujgan se ne rende conto, immediatamente si pente di ciò che ha fatto, consapevole di aver esposto Zuleyha ad un grande pericolo. Anche Hunkar è preoccupata che il figlio sia sul punto di commettere una scelleratezza; temendo il peggio, la signora si mette in contatto con Fekeli e gli chiede d'intervenire prima che sia troppo tardi... Ma che cos'ha intenzione di fare lo Yaman?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.