Terra Amara Anticipazioni Turche: Mujgan riprende Yilmaz e Zuleyha che amoreggiano! Ed ora?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Yilmaz e Zuleyha si abbracciano... mentre Mujgan li spia e riprende! Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Mujgan non tollera la presenza di Zuleyha nella sua vita, gelosa com'è di ciò che c'era e c'è tra lei e Yilmaz. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la dottoressa, sempre più sospettosa del marito, arriverà persino a seguirlo con la camera a mano; la Hekimoglu, in cerca di una prova che le confermasse che i suoi sospetti fossero fondati, sorprenderà e riprenderà i due ex fidanzati mentre si abbracciano. D'altra parte, la verità è ben diversa... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Demir accusato dell'omicidio di Ercument, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo la gelosia di Mujgan nei confronti di Zuleyha diventare sempre più forte, i telespettatori turchi hanno già visto la dottoressa arrivare a commettere un gesto folle proprio perché animata da questo feroce sentimento. Demir viene a sapere che qualcuno lo ha denunciato per l'omicidio di Ercument; pertanto, il giovane va a parlarne con Hunkar, e le dice che, nel caso in cui dovesse rendersi conto che la situazione è sul punto di precipitare, non esiterà a fare il nome di Yilmaz, il vero colpevole. Mentre lo Yaman sta parlando con la madre, sua moglie è in ascolto...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha, preoccupata, vuole incontrare Yilmaz...

La Altun ha sentito che il marito, se strettamente necessario, denuncerà l'Akkaya. Preoccupata, la ragazza si mette in contatto telefonico con l'amato e gli chiede d'incontrarsi in una casa abbandonata degli Yaman. Una volta che sono faccia a faccia, Zuleyha informa Yilmaz che è in pericolo, anche se non sa perché; quest'ultimo, allora, le spiega che in passato si è visto costretto ad uccidere il cugino di Demir, poiché aveva appena abusato sessualmente di Gulten. Ascoltando questa triste storia, all'ex sarta torna alla mente quando l'Akkaya uccise Naci, l'uomo che stava per violentarla.

Mujgan riprende Yilmaz e Zuleyha insieme, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Sopraffatta dall'emozione, la Altun abbraccia l'ex fidanzato. I due non lo sanno, ma c'è qualcuno che li sta spiando. L'Hekimoglu, sempre più convinta che Yilmaz la tradisca con la sua rivale in amore, li ha intercettati, ed ora li sta riprendendo con una camera a mano. Il medico non riesce a sentire che cosa si stiano dicendo, però la vista di quel contatto le basta per giungere alla conclusione che non si sbagliava: tra di loro c'è ancora del tenero. Sconvolta, dopo averli filmati, Mujgan scoppia a piangere e corre via. Nella fretta di andarsene, la dottoressa perde il suo foulard... che, poco dopo, troverà proprio il figlioccio di Fekeli nei pressi della residenza abbandonata. Che cosa farà l'Akkaya quando si renderà conto che il fazzoletto appartiene all'Hekimoglu? Ma soprattutto, che cosa ne farà quest'ultima del filmato "compromettente" che ha registrato?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.