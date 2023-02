Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir e Yilmaz nella stessa cella... e scoppia la rissa!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Yilmaz finisce in carcere... e si trova faccia a faccia con Demir! Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Yilmaz e Demir hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che, quando l'ex meccanico scoprirà che Zuleyha è stata costretta a sposarlo, tornerà ad odiare il signore di Cukurova. Così, nel momento in cui si ritroveranno a condividere la stessa cella, tra i due esploderà un'inevitabile rissa! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Demir sospettato di omicidio, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Cengaver consolidare la sua amicizia con Yilmaz, i telespettatori turchi hanno già visto il primo morire ed il secondo finire - di nuovo - in carcere. Hatip ha sparato a sangue freddo a Cengo, il quale non è riuscito a fare il nome del suo assassino prima di spirare tra le braccia di sua moglie Nihal, e sotto gli occhi sgranati e lucidi dell'Akkaya. In cima alla lista dei sospettati c'è Demir che, poco prima dell'assassinio, aveva avuto una discussione pubblica con l'ex amico...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Cetin, innocente, si costituisce...

Il nuovo Pubblico Ministero, Julide Yalcinkaya, amico di Cengaver, vuole andare fino in fondo alla triste ed intricata storia dell'omicidio di quest'ultimo affinché sia fatta giustizia. Yalcinkaya, una volta entrato a conoscenza delle voci che girano sul figlio di Hunkar, tira le sue conclusioni. Il Pubblico Ministero non offre allo Yaman una concreta possibilità di difendersi, tanto che, prima ancora di aver finito d'investigare, decide di sbatterlo in prigione. Intanto, Yalcinkaya sta provando a rispondere ad un altro misterioso interrogativo: chi ha sparato a Fekeli? Cetin, però, lo anticipa, prendendosi la colpa...

Yilmaz e Demir nella stessa cella, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

L'ex meccanico non riesce ad accettare il pensiero che il suo braccio destro stia dietro le sbarre al posto suo; pertanto, dopo averne discusso con Mujgan, Yilmaz si costituisce. Quest'ultimo viene prontamente condotto alla sua cella... la stessa in cui si trova il suo acerrimo nemico! L'Akkaya s'infiamma non appena lo vede: ha da poco scoperto che Zuleyha, sotto minaccia, è stata costretta a sposarlo. L'imprenditore si scaglia contro Demir, e tra i due esplode una violenta colluttazione, che soltanto l'intervento delle guardie carcerarie può sedare. I detenuti finiscono in isolamento, anche se potranno continuare a parlare attraverso un muro...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.