Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz spara a... Fekeli!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Yilmaz e Fekeli hanno una colluttazione che finisce in tragedia... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Yilmaz ancora non sa il vero motivo per cui Zuleyha sposò Demir. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che l'ex meccanico lo scoprirà presto. Una volta entrato a conoscenza di questa sconcertante verità, l'Akkaya si prepara ad attuare la sua vendetta contro Hunkar. Il ragazzo è pronto a spararle, quando sopraggiunge Fekeli. Quest'ultimo prova a fermare Yilmaz, che, fa partire un colpo per sbaglio: Fekeli è ferito! Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Yilmaz scopre la verità sul matrimonio di Zuleyha e Demir, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Yilmaz e Fekeli discutere per una divergenza di opinioni in merito al matrimonio del primo con Mujgan, i telespettatori hanno già visto l'Akkaya sparargli... per sbaglio. Dopo aver incendiato la casa di Sermin, colpevole di aver provato ad aiutare Zuleyha ad abortire, Demir e la sua famiglia partono per Istanbul. Intanto, l'ex meccanico, grazie a Cetin, entra in possesso di un pezzo di carta più che importante: si tratta di una parte della lettera che l'amata aveva scritto per rivelargli di aver sposato il marito soltanto perché ricattata da Hunkar. Ed è così che Yilmaz scopre che, se la Altun non avesse sposato lo Yaman, la signora avrebbe approfittato del fatto che lui fosse in carcere per farlo condannare a morte.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Yilmaz pronto ad uccidere Hunkar!

Accecato dall'odio, l'Akkaya si prepara a mettere in atto la sua vendetta contro Hunkar. Dopo aver detto alla moglie di dover partire per presenziare ad un funerale di un amico, mentendole spudoratamente, il giovane è pronto a raggiungere la donna in città. Hunkar, nel frattempo, annoiandosi in compagnia di figlio e nuora, chiede a Saniye di fingere che la signora Azize sia malata. Demir, quando ne entra a conoscenza, preoccupato per le condizioni della nonnina, accorda alla mamma il permesso di tornare a Cukurova. Hunkar è di nuovo alla tenuta, e, quando Cetin lo viene a sapere, pensando che l'intera famiglia sia rincasata, avvisa Yilmaz, che, come una furia cieca, inverte la rotta, e si dirige alla villa dei suoi nemici giurati!

Yilmaz spara a Fekeli, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Una volta trovatosi faccia a faccia con la signora, il ragazzo le rivela di aver scoperto la verità sulla sua manipolazione ai danni di Zuleyha, ed estrae la pistola. L'Akkaya vuole ucciderla, incurante delle conseguenze che avrà questo suo gesto. Dopotutto, se ora lui e l'ex fidanzata non stanno più insieme, è soltanto colpa sua! Rea di avergli sottratto la cosa più preziosa che aveva, Yilmaz sta per premere il grilletto per eliminare Hunkar... ma a questo punto sopraggiunge Fekeli. L'uomo si mette in mezzo, ed inizia una colluttazione: sta provando ad impedire con tutte le sue forze d'impedire al figlioccio di sporcarsi le mani con il sangue della persona di cui è innamorato. Accidentalmente, all'Akkaya parte un colpo, ed il proiettile finisce proprio nel bassoventre di Fekeli...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.