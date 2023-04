Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir, ad un passo dalla morte, prende una decisione sconvolgente!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Demir fa una scelta shock... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Demir considera il piccolo Adnan suo figlio, benché sappia che in realtà sia sangue del sangue di Yilmaz. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che Hunkar, temendo che prima o poi si venga a sapere la verità sulla paternità di Adnan, chiederà al figlio d'intestare tutti i suoi averi a Leyla, la sua legittima erede. Nonostante non la prenderà bene in un primo momento, quando si ritroverà ad un passo dalla morte, lo Yaman rifletterà sul consiglio materno... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Behice fa delle pesanti insinuazioni, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Demir continuare a ribadire che non amerà meno Adnan con l'arrivo di Leyla, la sua vera figlia, i telespettatori turchi hanno già visto l'imprenditore cominciare a pensarla diversamente. Mujgan, durante una delle sue sfuriate, si lascia sfuggire al cospetto di Behice che, in verità, il padre biologico del bambino di Zuleyha non è lo Yaman, bensì Yilmaz. Nonostante giuri alla nipote che non ne farà parola con nessuno, la zia coglie al volo l'occasione per andare a far visita ad Hunkar e fare delle strane insinuazioni a tal proposito...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Hunkar vuole che Demir diseredi Adnan!

Non appena si rende conto che Behice potrebbe essere al corrente della verità sulla paternità di Adnan, la signora, preoccupata, corre dal figlio. Senza troppi giri di parole, Hunkar consiglia a Demir d'intestare i suoi averi alla secondogenita: se gli accadesse qualcosa ed il piccolo, erede dell'ex meccanico, ereditasse i suoi beni, allora sarebbe l'Akkaya ad entrarne in possesso. Il giovane non reagisce bene al suggerimento materno, tanto che, con rabbia, le dice di non fargli più una richiesta del genere, dato che considera Adnan suo figlio tanto quanto Leyla.

Demir rischia la vita e disereda Adnan, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Nel momento in cui viene a sapere che è stato il rivale in amore ad acquistare case e terreni che aveva messo in vendita, lo Yaman perde le staffe. Quest'ultimo si mette in auto per raggiungere Yilmaz, ed è evidentemente molto nervoso. Pertanto, si ritrova a frenare bruscamente, e a restare sospeso su di un dirupo. Demir tenta di uscire dal veicolo, ma si accorge che ogni suo più piccolo movimento potrebbe farlo precipitare nel vuoto. Il signore di Cukurova si prepara a morire, quando, all'improvviso, degli operai legano l'automobile ad una corda e, tirando, riescono a portarlo in salvo. L'essere stato ad un passo dalla morte spinge lo Yaman a riflettere sulle parole della mamma, e a rivedere la sua posizione. Temendo che attraverso il piccolo un giorno l'ex fidanzato di Zuleyha possa davvero impossessarsi di tutti i suoi averi, il ragazzo decide di compilare dei documenti - tenendo la moglie all'oscuro - per intestare i suoi beni più preziosi alla figlioletta...

