Terra Amara Anticipazioni, nella nuova stagione anche Ibrahim Celikkol di My Home My Destiny: chi è l’affascinante attore?

Anticipazioni TV

Nella quarta stagione di Terra Amara in arrivo il protagonista di My Home My Destiny, l'affascinante Ibrahim Celikkol. Conosciamolo meglio.

La quarta stagione di Terra Amara promette di tenere gli spettatori di Canale 5 con il fiato sospeso. La soap turca si arricchisce del nuovo personaggio di Hakan Gumusoglu che sarà impersonato dal bravissimo Ibrahim Celikkol. L’attore turco è noto per la sua straordinaria interpretazione del Mehdi Karaca, promesso sposo della bella Zeynep Gosku, nella soap My Home My Destiny. Conosciamo meglio l’attore, la sua vita privata e scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera.

Chi è Ibrahim Celikkol, il Mehdi Karaca di My Home My Destiny?

Classe 1982, nato proprio nel giorno di San Valentino, Ibrahim Celikkol ha intrapreso la sua carriera di attore dopo aver debuttato nel mondo della moda, facilitato dal fisico scolpito e tonico reso tale dalla sua lunga militanza nella nazionale di pallacanestro della Turchia Under 20. Alto 1.87 con un viso affascinante e i tratti esotici ereditati dalle origini arabe del padre, Ibrahim ha abbandonato le passerelle dopo l’incontro con Osman Sinav, produttore cinematografico turco, che ha notato la sua prestanza ed è rimasto sconvolto anche dal suo innato talento per la recitazione. Il primo film importante è Fetih 1453, una pellicola d’azione basato sulla presa di Costantinopoli da parte dei turchi ottomani dove ha prestato il volto a Ulubatli Hasan.

Questo ruolo gli ha fatto guadagnare il premio Ekrem Bora Promising Actor Award come Miglior attore promettente ai Sadri Alisik Theatre and Cinema Awards. Il vero successo, tuttavia, lo raggiunge nel 2019 con il ruolo di Mehdi Karaca, un meccanico magnetico e affascinante che si innamora di Zeynep Gosku, impersonata dalla bella Demet Ozdemir. La storia d’amore travolgente tra i due, ma anche l’abilità di Celikkol di calarsi nel personaggio, conquistano il pubblico della soap My Home My Destiny e l’attore diventa immediatamente famosissimo, tanto che tutti vogliono conoscere la sua vita privata e tutti i suoi segreti.

Terra Amara, arriva Ibrahim Celikkol nella nuova stagione

Archiviata l’esperienza nei panni di Mehdi Karaca nella soap My Home My Destiny, attualmente in onda su Canale 5, Ibrahim Celikkol è approdato nella pluripremiata soap Terra Amara nel ruolo di Hakan Gumusoglu. Noi, in Italia, lo vedremo prossimamente con la messa in onda della quarta stagione, mentre in Turchia ha avuto già modo di essere apprezzato per la sua interpretazione. Nel 2022, proprio al termine delle riprese della soap, Celikkol ha annunciato la separazione e il conseguente divorzio dalla moglie Mihre Mutlu sposata nel 2017 con una romantica cerimonia, che l’ha reso padre del piccolo e dolcissimo Ali. Secondo i media turchi, la fine delle nozze sarebbe coincisa con un piccolo flirt tra l’attore e la collega Birce Akalay, con la quale ha recitato in ben due progetti.

Tra i due c’è sicuramente una grande amicizia e un’intesa palpabile ma il gossip sul flirt non è mai stato confermato. Al momento, dunque, Ibrahim è un padre single decisamente molto sexy. Per tutte le fan dell’interprete turco c’è una buona notizia: nel 2023 ha girato il film Drunk on Love con la bellissima Hande Ercel e potremmo dunque vederlo ben presto nuovamente in azione.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.