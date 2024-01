Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: Leyla in punto di morte, Zuleyha distrutta

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5. Le trame della soap rivelano che la piccola Leyla sarà vittima di un terribile incidente.

Nuove, sconvolgenti, Anticipazioni giungono dalla Turchia sulle nuove puntate di Terra Amara. Le trame della soap, in onda su Canale 5, rivelano che Fadik commetterà un terribile errore che avrà la piccola Leyla come vittima. In pericolo di vita la bambina sarà portata di corsa in ospedale, dove Zuleyha Altun non si darà pace per l’accaduto.

Fadik commette un errore fatale nelle nuove puntate di Terra Amara

La giornata inizia in modo tranquillo a villa Yaman. Leyla gioca e impara a gattonare, mentre Adnan e Kerem Alì si scatenano nell’immensa casa. Improvvisamente, tuttavia, arriva Fikret e l’uomo appare molto preoccupato, al punto da spingere Zuleyha Altun, che ha scoperto il terribile segreto di Demir Yaman, a parlare da soli in giardino lontano da orecchie indiscrete. Le Anticipazioni sulla soap turca ci rivelano che Zuleyha domanderà a Fadik di badare ai suoi figli, ma la donna si mostrerà distratta e non si accorgerà che Leyla è ancora a terra a gattonare, proprio nel balcone pericolosissimo della casa che non è pensato per i bambini. Così, Fadik lascerà sola la bambina per seguire Adnan e Kerem Alì, e la sua attenzione si dimostrerà fatale.

Anticipazioni Terra Amara, Leyla cade dal balcone

Mentre Fadik commetterà un errore imperdonabile, lasciando sola Leyla in balcone, Zuleyha avrà un colloquio molto particolare con Fikret. Da tempo, infatti, lui e la zia vivono nella villa degli Yaman ma ora le cose stanno per cambiare: geloso e infastidito del rapporto con la Altun ha con Hakan, Fikret annuncerà alla moglie di Demir la sua intenzione di lasciare la casa e trasferirsi, portando con sé anche Kerem Alì. Nel frattempo, mentre Zuleyha cerca di comprendere le ragioni di questa scelta, e non nasconderà di essere molto delusa da questa decisione, rimasta completamente sola e senza controllo, Leyla si sporgerà dalla balconata e cadrà di sotto. Sarà proprio Fadik a rendersi conto che la piccola è caduta rovinosamente e le sue urla saranno a dir poco agghiaccianti.

Terra Amara Anticipazioni: Leyla sopravvivrà?

Le urla agghiaccianti di Fadik attireranno l’attenzione di Zuleyha e Fikret, che stanno colloquiando in giardino della scelta di lasciare la villa degli Yaman. Giunti sotto al balcone, vedranno la bambina completamente immobile e la Altun rischierà di avere un malore per lo spavento. Per fortuna Fikret prenderà in mano la situazione, ridestando la Altun, e tutti correranno in ospedale sperando che non sia troppo tardi. Dopo il grande spavento e la corsa in ospedale, Leyla viene finalmente dimessa. La bambina è fuori pericolo fortunatamente e la sua famiglia festeggia, organizzando eventi di beneficienza.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.