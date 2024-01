Terra Amara, Trame e Anticipazioni turche: Zuleyha scopre il terribile segreto di Demir!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, Zuleyha scoprirà un segreto del passato di Demir che la sconvolgerà. Ecco le Anticipazioni sulla soap turca.

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, emergerà prepotentemente il burrascoso passato sentimentale di Demir Yaman, che scioccherà Zuleyha Altun e la costringerà a prendere una decisione. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, svelano che la Altun scoprirà che Yaman ha quasi provocato la morte per suicidio di una delle sue ex fidanzate, la sorella di Hakan. Ecco cosa accadrà nel dettaglio.

Emerge il segreto di Demir nelle nuove puntate di Terra Amara

Le Anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che, nelle prossime puntate della soap in onda su Canale 5, Zuleyha Altun sarà sorpresa dall’arrivo di due donne nel suo ufficio. Selma e Ayten hanno qualcosa di sconvolgente da rivelarle, ovvero un segreto del passato di Demir Yaman, che nel frattempo è ormai scomparso da diverse settimane dopo l’attacco alla villa. Prima di conoscere la Altun, Demir è stato sposato con Filiz ma prima ancora è stato a lungo fidanzato con Hulya, sorella di Hakan, che ha lasciato proprio per la prima moglie. Sembra che la giovane ragazza, abbandonata per un’altra all’improvviso, abbia preso malissimo la decisione di Demir e abbia tentato il suicidio, gettandosi dal quarto piano in preda al dolore. Hakan non sapeva nulla del flirt e lo ha scoperto solamente dopo il tentato suicidio della sorella, che non è morta ma è rimasta paraplegica. Sentendosi in colpa per il destino terribile della sua ex fidanzata, Demir ha iniziato a versare soldi ogni mese per le sue cure, che sono estremamente costose, e ora Selma e Ayten vogliono che Zuleyha onori il patto di suo marito, dal momento che essendo scomparso da Cukurova ha smesso anche di versare soldi a Hulya.

Anticipazioni Terra Amara, Zuleyha sotto shock

Non credendo alle due donne, che sono venute a chiedere denaro, Zuleyha le caccia via dal suo ufficio. Il dubbio, tuttavia, la accompagnerà anche nei giorni seguenti e, per vederci chiaro, la Altun si recherà a Smirne dove verrà accompagnata da Mehmet, che in realtà altri non è che Hakan, certo che sua sorella non lo tradirà, scoprendo così che Selma e Ayten avevano detto la pura verità. Hulya, oltre ad essere paraplegica, è affetta da mutismo e la sua condizione non è curabile, dunque i soldi che le versava Demir sono fondamentali e Zuleyha, commossa dalla situazione terribile, prometterà di continuare a darle del denaro a nome del marito scomparso. Le Anticipazioni sulla soap turca di Canale 5 ci rivelano che la situazione, tuttavia, precipiterà velocemente quando, a causa di un’insufficienza renale, Hulya morirà improvvisamente.

Terra Amara Anticipazioni, Hakan si mostra finalmente?

Avuta notizia della morte improvvisa di Hulya, Zuleyha deciderà di recarsi a Smirne per i funerali, pronta a scusarsi a nome della sua famiglia per questa terribile tragedia della quale Demir è indirettamente colpevole. La Altun, inoltre, spera finalmente di incontrare il misterioso Hakan e, non volendo che le capiti nulla, Fikret deciderà di accompagnarla per tenerla al sicuro. Al funerale, tra tanto dolore, la Altun cerca di avvistare Hakan, ma lui si tiene defilato in disparte e osserva la scena senza dare alla donna la possibilità di riconoscerlo. In realtà è stato proprio grazie a Zuleyha che Hakan ha scoperto della morte della sorella, dal momento che è stata la Altun ad avvisarlo della tragedia con un messaggio, pensando di star parlando con Mehmet.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.