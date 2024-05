Terra Amara Anticipazioni e Trame Turche, Gaffur si innamora di nuovo?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame provenienti dalla Turchia di Terra Amara, la soap in onda su Canale 5. Gaffur si iscrive alla Posta del Cuore e conosce una nuova donna, sarà amore?

Nelle nuove puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, Gaffur inizierà a riflettere sulla possibilità di dare una nuova madre alla piccola Uzum dopo la tragica morte della moglie Saniye. Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le puntate della soap presto in onda.

Gaffur prende una decisione nelle nuove puntate di Terra Amara

Mentre Zuleyha caccia di casa Hakan, Gaffur inizia a riflettere sulla propria situazione dopo la tragica morte della moglie Saniye. Il capomastro, infatti, non vuole che la sua figlioletta Uzum cresca senza una figura materna e, per questo motivo, si fa coraggio mettendo da parte i propri sentimenti personali e il proprio lutto, iscrivendosi alla Posta del Cuore di Cukurova. Dopo qualche giorno, Gaffur riceverà una risposta al suo annuncio da parte di Gulsum, una donna in cerca di un padre per il figlio Mehmet Alì. Dal momento che la lettera finirà prima nelle mani di Uzum, Taskin chiederà alla figlia cosa ne pensa della sua idea e riceverà il suo consenso dal momento che anche lei vorrebbe che suo padre avesse una nuova moglie per quando lei dovrà lasciare la città e studiare all’estero, come progettato. Così, Gaffur risponderà a Gulsum chiedendole di incontrarsi alla pasticceria e le Anticipazioni ci rivelano che tra i due ci sarà una piccola incomprensione, ecco i dettagli.

Anticipazioni Terra Amara, Gaffur piantato in asso al primo appuntamento?

Emozionato per l’incontro con Gulsum, Gaffur si preparerà al meglio per l’incontro, portando con sé anche Uzum così che la figlia possa darle un suo parere sull’ipotetica futura mamma. Purtroppo, dopo un’ora di attesa in pasticceria, la donna non si presenterà e il capomastro deciderà di tornare alla villa piuttosto sconsolato. Le Anticipazioni sulla soap turca ci rivelano che Uzum cercherà di consolare il padre, invitandolo a riprovare tra qualche giorno dato che è difficile che si possa trovare l’amore alla prima occasione. I due torneranno dunque a Villa Yaman e qui scopriranno che c’è una donna che li sta attendendo, furiosa con Gaffur che accusa di non essersi presentato al loro appuntamento.

Terra Amara Anticipazioni, Gaffur incontra Gulsum

Ad attendere Gaffur alla Villa c’è proprio Gulsum con il piede di guerra contro il capomastro di Zuleyha Altun. I due sono vittima di un terribile equivoco dovuto alla incomprensibile calligrafia del Taskin, che ha fatto credere alla donna di doverlo incontrare altrove e non in pasticceria come da lui richiesto. Le Anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che, nonostante l’inizio decisamente burrascoso, Gaffur e Gulsum potranno vivere il loro primo appuntamento e si racconteranno le loro storie personali: il capomastro parlerà alla donna di Saniye mentre lei rivelerà di essere rimasta vedova dopo la perdita del marito a causa di una malattia molto grave. Insomma, dopo questo incontro nascerà l’amore tra Gaffur e Gulsum?

