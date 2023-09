Terra Amara, Anticipazioni e Trame Turche: dramma per Zuleyha, Yilmaz muore!

Anticipazioni TV

Yilmaz morirà nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha distrutta. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della soap turca di Canale 5.

Sconvolgenti Anticipazioni giungono dalla Turchia, lasciando esterrefatti i fan di Terra Amara. Nelle nuove puntate della soap di Canale 5, infatti, Yilmaz rimarrà vittima di un tragico incidente, proprio quando sembrava che finalmente potesse vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Zuleyha. La morte dell’Akkaya lascerà la Altun con il cuore infranto e aprirà la strada a nuovi colpi di scena.

Yilmaz e Zuleyha pronti a fuggire nelle nuove puntate di Terra Amara

Ormai allo stremo della forza, avendo compreso che nulla può tenere lontani Zuleyha e Yilmaz nonostante la vita li abbia portati ad affrontare tantissimi problemi e situazioni impensabili, Demir Yaman e Mujgan Hekimoglu decideranno di chiedere il divorzio dai rispettivi coniugi per lasciarli finalmente liberi. Così, al settimo cielo, Yilmaz e Zuleyha decideranno di lasciare insieme Cukurova e lasciarsi alle spalle tutto il dolore subito per lunghissimi anni insieme ad Adnan, figlio biologico dell’Akkaya. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando Mujgan, in un momento di distrazione, non si accorgerà che Kerem Alì sta giocando in modo pericoloso in casa e il bambino farà una brutta caduta dal divano, che richiederà una corsa in ospedale.

Anticipazioni Turche: Kerem Alì in ospedale, situazione imprevista!

Il piccolo Kerem Alì, come tutti i bambini della sua età, è propenso a combinare guai e, quando Mujgan si distrae per pochi secondi, cade dal divano sbattendo violentemente la testa. Spaventata dal fatto che il bambino non si muova più, Mujgan lo porta di corsa in ospedale e chiama immediatamente Yilmaz, chiedendogli di raggiungerla per assistere il figlio. L’Akkaya, sconvolto, spiega la situazione a Zuleyha che lo esorta a raggiungere Kerem Alì. Durante il viaggio, tuttavia, Yilmaz avrà una svista e cadrà in un burrone. Immediato l’intervento di Demir Yaman, che trarrà in salvo il rivale in amore, ma non abbastanza velocemente da evitare gravi danni che porteranno l’amore della vita della Altun a versare in condizioni critiche.

Finale drammatico per Yilmaz: cosa accadrà a Terra Amara

Yilmaz arriva in ospedale in condizioni critiche ma per un momento tutto sembrerà essere rientrato. L’Akkaya, infatti, si risveglierà e riuscirà a parlare con Zuleyha e Mujgan che, colpita dalla fine tragica che avrebbe potuto fare l’ex marito, si riappacifica e gli chiede di non litigare più per il bene del figlio, che nel frattempo si è ripreso dalla caduta. Improvvisamente, tuttavia, Yilmaz si sentirà nuovamente privo di forze e vorrà parlare con Demir, per chiedere al rivale di prendersi cura di Zuleyha e dei suoi figli se dovesse morire. Yaman, colpito dalle parole dell’ex rivale lo accontenta di buon grado. Poco dopo, le Anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che Yilmaz si sentirà molto male, accudito da Zuleyha che gli rimarrà accanto fino a quando sopraggiungerà, spietata, la morte. Un epilogo doloroso, che tuttavia aprirà a nuovi colpi di scena.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.