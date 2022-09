Terra Amara Anticipazioni: Demir scopre una sconvolgente verità e corre da Zuleyha…

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5. Zuleyha messa all’angolo da Demir, l’uomo scopre una verità sconvolgente.

Nuove sconvolgenti verità stanno per emergere nelle trame della seconda stagione di Terra Amara. La soap turca, in onda nel day-time su Canale 5, sta registrando ottimi ascolti grazie ai colpi di scena incredibili, che non mancheranno nelle prossime puntate. Le Anticipazioni ci rivelano che Demir Yaman farà una scoperta sconvolgente quando verrà a conoscenza del fatto di non essere sterile. Zuleyha, sconvolta e accusata di essere stata infedele al marito, dovrà prendere una decisione durissima.

Demir minaccia di uccidersi nelle nuove puntate di Terra Amara

Le Anticipazioni della soap di Canale 5 riportano una nuova incredibile e inaspettata scoperta nella vita di Zuleyha. La giovane scoprirà di essere in dolce attesa e racconterà tutto al marito Demir Yaman. Lui, consapevole di essere sterile e di aver già in casa il figlio del nemico Yilmaz, che Zuleyha portava in grembo prima delle loro nozze, perderà al testa e minaccerà la moglie di ucciderla puntandole una pistola. Demir, sconvolto al pensiero del tradimento di Zuleyha e del sentimento che continua a provare per Yilmaz, che nel frattempo ha trovato un’altra donna, prova a togliersi la vita puntando la pistola alla sua tempia. La moglie, agitata più che mai, lo dissuade e gli ricorda che è stata costretta a sposarlo da Hunkar.

Anticipazioni Terra Amara, Zuleyha se ne va e Demir…

Demir è certo che Zuleyha lo abbia tradito ancora con Yilmaz e perde la ragione. Ferita dalle accuse e dal poco tatto del marito, la giovane lo pianta in asso e si trasferisce in un altro alloggio, il più lontano possibile dai deliri di Demir. Quest’ultimo si confronta con Yilmaz, minacciando di ucciderlo per aver nuovamente avuto rapporti con sua moglie, per poi finire per chiedere consiglio alla madre Hunkar. La Yaman sospetta che vi sia un’altra verità da svelare e convince suo figlio a ripetere i test, per scoprire se è realmente infertile come crede. Demir è speranzoso, questa volta potrebbe avere un erede legittimo?

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha rischia tutto, la decisione shock

Zuleyha, ferita e amareggiata, chiede a Semir di aiutarla pronta ad abortire questo bambino che, oltre a provocarle grande dolore fisico, le ha procurato anche nuovi problemi con Demir. Lui, d’altro canto, ripeterà il test e scoprirà di non essere sterile come sempre creduto, e si convincerà che il figlio di Zuleyha è suo. La moglie, tuttavia, nel frattempo è sparita e nessuno sa dove rintracciarla. Allarmato, Demir si metterà sulle tracce di Zuleyha, impedendole all’ultimo minuto di abortire loro figlio. L’uomo si dichiara alla moglie e le chiede perdono, mentre Semir è in guai seri per il suo coinvolgimento nel tentato aborto.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.