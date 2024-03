Terra Amara, Anticipazioni: chi è Ergun Metin l’attore che interpreta Vahap?

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Ergun Metin, l’attore che presta il volto a Vahap nella soap turca Terra Amara, in onda su Canale 5.

Vahap Keskin si rivelerà un personaggio chiave nelle nuove puntate di Terra Amara, l’amatissima soap turca in onda su Canale 5. Innamorato di Zuleyha Altun, per la quale ha sviluppato una vera e propria ossessione, Vahap collaborerà con Memhet/Hakan per poter rimanere a Cukurova. Ma chi è Ergun Metin, l’attore che presta il volto al folle fratello di Abdulkadir? Scopriamo insieme la vita privata e la carriera dell’attore.

Terra Amara, Vahap Keskin è il pericoloso fratello di Abdulkadir

La soap Terra Amara continua a tenere il pubblico di Canale 5 con gli occhi incollati allo schermo, con nuovi ed intensi colpi di scena serviti anche dai personaggi secondari, che interferiscono non poco con i protagonisti della serie televisiva. Un esempio? Senza dubbio il folle e instabile Vahap Keskin, il pericoloso fratello di Abdulkadir, completamente ossessionato da Zuleyha Altun. Dopo essersi introdotto a casa Yaman per spiare la donna, Vahap è stato allontanato dal fratello per volere di Mehmet/Hakan ma non ha mai veramente lasciato Cukurova. Folle di gelosia, Vahap si dichiarerà a Zuleyha terrorizzandola e finirà per mettere a rischio la falsa copertura di Hakan, fino a dover nuovamente sottostare nuovamente al suo volere per rimediare agli errori fatti. Ma chi è Ergun Metin, l’attore che presta il volto a Vahap?

Terra Amara, Ergun Metin: chi è? Vita privata e carriera

Nuovo protagonista della soap turca Terra Amara, Ergun Metin è nato a Malatya in Turchia il 24 marzo 1985 sotto il segno dell’Ariete, e si trasferisce poi dalla famiglia a Smirne. Ergun frequenta l’Università di scienze spaziali ma il sogno di diventare attore è troppo forte e, conclusi gli studi, si iscrive all’università delle Belle Arti per specializzarsi nel teatro. Trasferitosi a Istanbul, debutta nel 2015 in un film per il cinema, per poi essere tra i protagonisti di Bold Pilot - Leggenda di un Campione, diretto da Ahmet Katiksiz. Nel 2017, Metin intraprende anche una carriera nel mondo del piccolo schermo con le prime serie televisive, recitando nel 2022 nella serie Netflix Mezzanotte a Istanbul, stesso anno in cui verrà scelto per prestare il volto a Vahap nella soap Terra Amara. Estremamente riservato a proposito della sua vita privata, Ergun ama pubblicare su Instagram foto che riguardano principalmente il suo lavoro, così da non dare spazio a gossip sul suo conto.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.