Terra Amara Anticipazioni 8 febbraio 2023: Seher viene smascherata!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 febbraio 2023, alle 14.10, Seher confessa ad Hunkar di essere incinta di Demir, però lui assicura alla madre di essere sterile. Entrambi sono convinti che il padre del bebè in arrivo sia Gaffur. Intanto, Yilmaz e Mujgan si rendono conto che Fekeli ha in mente qualcosa di diverso per il loro matrimonio; così, i tre si ritrovano a discutere...

Terra Amara Anticipazioni: Seher spiazza Hunkar!

Seher ha una spiazzante confessione da fare ad Hunkar: è in dolce attesa, ed il figlio che porta in grembo non può essere che di Demir. La domestica, infatti, sostiene a gran voce di non essere andata a letto con nessun altro. Seher, ovviamente, non fa menzione della relazione extraconiugale che aveva instaurato con Gaffur, determinata ad assicurarsi e ad assicurare al bebè in arrivo un futuro migliore, quello dell'erede del signore di Cukurova!

Terra Amara Anticipazioni: Demir ammette di essere sterile...

Lo Yaman ha una confessione altrettanto spiazzante da fare alla madre: è certo di non poter essere il padre del figlio della cameriera, perché è certo di non poter concepire. Dunque, Seher ha mentito quando ha raccontato di aver fatto l'amore con lui. Hunkar ammette di averlo sempre saputo, ma di non aver mai voluto trattare l'argomento. Così, Demir e la donna giungono ad un'inevitabile conclusione: la cameriera è incinta del capomastro!

Yilmaz e Mujgan contro Fekeli, nelle Anticipazioni dell'8 febbraio 2023 di Terra Amara

Procedono i preparativi delle nozze tra Yilmaz e Mujgan. I due, impazienti di coronare il loro sogno d'amore, stanno provando a godersi il momento, nonostante i numerosi problemi che si vedono costretti a fronteggiare. Ad esempio, la dottoressa sa perfettamente che, con ogni probabilità, i suoi genitori non vorranno partecipare al matrimonio. Inoltre, la coppia sta per avere uno scontro con Fekeli, il quale, contrariamente alla loro volontà, sogna una festa in grande!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.