Terra Amara Anticipazioni 9 agosto 2022: Il piccolo Adnan è scomparso! Ecco chi lo ritroverà...

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 9 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che il figlioletto della Altun e dello Yaman è sparito nel nulla... ma ci pensa l'Akkaya!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 agosto 2022, alle 14.45, Azize esce con il piccolo Adnan, ma si scorda la carrozzina in mezzo ad un campo. Alla tenuta tutti credono che il bambino sia stato rapito. Demir cerca Adnan ovunque, però sarà Yilmaz a ritrovarlo...

Terra Amara Anticipazioni: La "nonnina" la combina grossa...

La signora Azize, in stato confusionale, è uscita di soppiatto insieme al picciolo Adnan per fare due passi. La "nonnina", però, si è dimenticata la carrozzina con dentro il bambino nel bel mezzo di un campo. Una volta rientrata alla tenuta, Azize ha trovato il caos: Adnan non si trova più! Tutti pensano che il figlioletto di Zuleyha e Demir sia stato rapito, tanto che questi ultimi sono terrorizzati...

Yilmaz ritrova Adnan, nelle Anticipazioni del 9 agosto 2022 di Terra Amara

La Altun non fa che piangere disperatamente: il suo Adnan è sparito nel nulla, e, secondo lei, qualche malintenzionato lo ha sequestrato, magari con l'obiettivo di chiedere un riscatto alla famiglia Yaman. Demir, invece, lo sta cercando ovunque, con l'aiuto di Cengaver. Le ricerche dei due amici partono dal villaggio delle baracche, ma il tentativo si rivela fallimentare. Nessuno di loro, infatti, sa che è stata Azize a dimenticarsi il passeggino nella natura incontaminata e selvaggia, in seguito ad una passeggiata. Per fortuna, tuttavia, Nazire ha un'intuizione, e la comunica ad Yilmaz; è proprio l'ex galeotto a trovare il bimbo!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha riabbraccia Adnan!

Mentre il signore, in preda al panico per la sparizione di Adnan, se la prende con un pastore Fevzi, Zuleyha riabbraccia il figlioletto. L'ex sarta non sa chi lo abbia tratto in salvo, e non può neanche immaginarlo: per la Altun, l'Akkaya è morto mesi prima, tra le fiamme dell'incendio esploso nella prigione di Istanbul. Anticipazioni rivelano però che la ragazza sta per scoprire come stanno davvero le cose...

