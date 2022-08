Terra Amara Anticipazioni Turche: Zuleyha scopre che Yilmaz è vivo e compie un gesto disperato...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha ed Yilmaz si ritroveranno finalmente faccia a faccia. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche della telenovela!

Ad oggi, Demir ed Hunkar stanno tentando di non far sapere a Zuleyha che Yilmaz non è morto come lei crede. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che la Altun ed il suo amato si rivedranno... e questo incontro avrà delle incredibili conseguenze. Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Fekeli assegna una fabbrica a Yilmaz, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Zuleyah continuare a piangere il defunto Yilmaz, i telespettatori turchi hanno già assistito al momento in cui i due si rivedono per la prima volta dopo mesi. Fekeli, che si vuole vendicare della famiglia Yaman - colpevole di avergli fatto scontare vent'anni di carcere per l'omicidio di Adnan - ha deciso di assegnare al figlioccio una prestigiosa azienda. L'uomo, infatti, ha scelto l'Akkaya come suo alleato nella guerra contro i signori di Cukurova. Così, quando al paese ha luogo una festa tra imprenditori, l'ex meccanico ha tutto il diritto di prenderne parte...

Anticipazioni Turche Terra Amara: Zuleyha rivede Yilmaz e perde il controllo!

In occasione di questo party esclusivo, l'ex sarta scopre che Yilmaz non era morto nell'incendio scoppiato nel carcere di Istanbul. Gli amanti si rincontrano, e sono entrambi emozionati. Demir, però, si affretta a portare via la Altun dal rivale in amore prima che accada l'inevitabile. In preda alla disperazione, la ragazza si getta dall'automobile in corsa e, successivamente, vuota finalmente il sacco con il marito: l'Akkaya non è il fratellastro, bensì l'unico uomo che abbai mai amato e che continua ad amare. Tra i coniugi esplode una violenta discussione, che termina con un malore di Zuleyha. A causa della caduta, quest'ultima ha delle profonde ferite che richiedono la cura di Sabahattin.

Zuleyha è costretta a restare con Demir, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Non appena si riprende, la Altun vuole finire di raccontare tutta la verità allo Yaman, mettendolo al corrente anche del fatto che il piccolo Adnan non è suo figlio, bensì il figlio di Yilmaz. Hunkar, tuttavia, non glielo permette, e la ricatta: non riuscirà a dimostrare chi sia il padre biologico di Adnan e, quindi, alla fine il più potente tra loro, appunto Demir, sarà colui il quale terrà il bambino con sé. Terrorizzata al pensiero di poter perdere il suo Adnan, la disgraziata si vede costretta a chiedere perdono al consorte per il suo atteggiamento sconsiderato, e a giurargli amore eterno...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.