Terra Amara Anticipazioni 23 novembre 2022: Zuleyha pronta a fuggire con Yilmaz... ma Demir ha un incidente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 23 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che proprio mentre Zuleyha sta escogitando la sua fuga d'amore con Yilmaz, Demir ha un terribile incidente stradale. Intanto, Fekelli sta provando ad aiutare il figlioccio con i suoi affari...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha pronta a fuggire con Yilmaz...

Zuleyha si è resa conto che ormai tanto Demir quanto Hunkar si fidano ciecamente di lei. La Altun, allora, ha capito che è giunto il momento propizio per mettere in atto il suo piano, quello di sempre: ricongiungersi con Yilmaz e fuggire il più lontano possibile con lui ed il loro bambino, il piccolo Adnan. Così, l'ex sarta ha affidato a Sabahattin una lettera da consegnare all'Akkaya, in cui aveva messo nero su bianco la verità circa il suo matrimonio combinato con il marito e la paternità del piccolo...

Demir in fin di vita, nelle Anticipazioni del 23 novembre 2022 di Terra Amara

Un tragico episodio cambia per sempre il corso degli eventi. Lo Yaman, nel tentativo di salvare la vita ad Adnan, ha un terribile incidente stradale. Il signore di Cukurova viene trasportato d'urgenza in ospedale, e le sue condizioni appaiono sin da subito piuttosto gravi. Quando Zuleyha lo viene a sapere, sente mancarle il terreno da sotto i piedi: tutte le sue certezze le crollano inevitabilmente davanti agli occhi colmi di lacrime...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli ha un piano!

Fekeli teme il peggio. Dopo che uno scagnozzo di Demir ha annacquato le cento tonnellate di cotone, necessarie affinché l'accordo concluso dal figlioccio con un importante imprenditore potesse essere rispettato, il padrino ha paura che possa saltare tutto. Pertanto, determinato a risolvere il problema, Fekeli sta cercando di escogitare una strategia infallibile. L'uomo riuscirà nell'impresa?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 21 al 26 novembre 2022.

