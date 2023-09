Terra Amara Anticipazioni 5 settembre 2023: Behice fa una scoperta che la rende nervosa...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 5 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Behice, appena dimessa dall'ospedale, scopre qualcosa che la fa infuriare!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 settembre , alle 14.10, Behice viene dimessa dall’ospedale. La Dark Lady ha deciso che non trascorrerà la convalescenza ad Istanbul, ma resterà a Cukurova. Dato che questo è sempre stato il suo obiettivo, Behice canta vittoria. Tuttavia, una volta tornata a casa, la donna fa una scoperta che la rende piuttosto nervosa: la casa in cui ha vissuto con Mujgan andrà a Gulten. Benché non le stia per niente bene, Behice tenta di dissimulare davanti a Fekeli.

Terra Amara Anticipazioni: Behice si fa sparare!

Behice ha sempre avuto un solo obiettivo: restare a Cukurova. Ora che Hunkar è morta, lei ha finalmente l'occasione che aspettava da tempo, ossia quella di potersi avvicinare a Fekeli. Infatti, proprio per questo motivo, quando lui le ha chiesto di tornare ad Istanbul, Behice ha escogitato un folle piano. Quest'ultima ha pagato un tale di nome Erdinic per farsi pestare e per farsi sparare; tuttavia, al malvivente è partito un colpo per sbaglio, così, anziché prenderla alla spalla come pattuito, l'ha presa allo stomaco. Temendo le conseguenze del proprio gesto, Erdinic l'ha lasciata sola, in mezzo al nulla, agonizzante...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan contro tutti!

Quando ha trovato Behice in fin di vita, Mujgan ha perso il controllo. Mentre la parente subiva un delicato intervento chirurgico, la dottoressa sfogava tutta la propria rabbia contro Fekeli e Yilmaz, accusandoli di essere i soli responsabili di quanto accaduto a Behice. In un secondo momento, però, l'Hekimoglu ha fatto una scoperta che l'ha spinta a cambiare idea. Il primario è entrata a conoscenza delle accuse pubbliche che Zuleyha le aveva rivolto prima che lei venisse assalita. Per Mujgan non ci sono dubbi: è stata la rivale in amore ad organizzare l'aggressione ai danni di Behice.

Behice su tutte le furie, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 5 settembre 2023

Il medico, finalmente, tira un sospiro di sollievo: la zia è fuori pericolo, e sta per esser dimessa. Behice si prepara a tornare a casa, e fa sapere di aver deciso che trascorrerà la convalescenza a Cukurova, perché non ha la minima intenzione di tornare ad Istanbul in queste condizioni. Dopotutto, restare in paese è sempre stato il suo obiettivo, ed ora che l'ha centrato può cantare vittoria. D'altra parte, l'umore della Dark Lady sta per cambiare, e drasticamente. Quando scopre che la villa in cui viveva con l'Hekimoglu andrà a Gulten non la prende per niente bene, benché non voglia darlo a vedere all'adorato Fekeli...

