Terra Amara Anticipazioni 5 agosto 2022: Yilmaz, tradito da Zuleyha, se ne va!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 5 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che l'Akkaya sente di non avere più alcun motivo per restare: ha perduto la sua amata Altun...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 agosto 2022, alle 14.45, Yilmaz aggredisce e sequestra Demir. Il ragazzo porta l'uomo in un capanno abbandonato, a cui poi dà fuoco. Lo Yaman, però, riesce a salvarsi. L'Akkaya, invece, si dice pronto a partire, ma Fekeli glielo impedisce...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz sotto shock!

Dopo che ha visto una foto sul giornale in cui Zuleyha sembra perfettamente integrata con la famiglia Yaman, Yilmaz si è diretto in fretta e furia alla villa. Durante il tragitto, il ragazzo si è imbattuto in Nazire, la quale gli ha fatto una sconcertante confessione: è stato Demir ad appiccare l'incendio al villaggio, quello in cui lui e numerosi altri hanno rischiato di perdere la vita. Così, l'Akkaya, armato di pistola, stava raggiungendo la tenuta per farla pagare al suo ex capo... quando ha avvistato Zuleyha, la quale teneva in braccio un bambino.

Yilmaz prova ad uccidere Demir, nelle Anticipazioni del 5 agosto 2022 di Terra Amara

Il protagonista non ha rinunciato alla sua vendetta contro lo Yaman, ormai il suo acerrimo nemico. Yilmaz svuota quasi del tutto il serbatoio dell'automobile di Demir; ovviamente, la macchina si ferma, e l'uomo è costretto a scendere dal veicolo. In questo momento, il meccanico lo assale, colpendolo da dietro. L'Akkaya sequestra lo Yaman, e lo porta in un capanno abbandonato. Dopo aver animatamente discusso con il rivale in amore, l'ex galeotto dà fuoco alla struttura, per bruciarlo vivo. "Occhio per occhio, dente per dente".

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz se ne vuole andare, ma...

Demir riesce a sopravvivere. Yilmaz, invece, conferma a Fekeli la sua volontà di abbandonare il prima possibile il paese, dove non riemetterà mai più piede. Dopotutto, è qui che ha perduto per sempre la sua amata. La Altun è sposata con un altro uomo, con il quale ha persino avuto un figlio. Il ragazzo, infatti, non sa la verità, ossia che quel bebè che ha visto è suo, non dello Yaman! L'amico, però, gli chiede di restare. Fekeli gli mostra il ritagli di giornale, e gli dice che lui conosce bene la famiglia di Hunkar. I due possono collaborare, per distruggerla!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.