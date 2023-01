Terra Amara Anticipazioni 4 gennaio 2023, Zuleyha giura: ama Demir, non Yilmaz!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 gennaio 2023, alle 14.10, Zuleyha assicura a Mujgan di non amare più Yilmaz, e allo Demir di amare soltanto lui. Lo Yaman, tuttavia, non le crede, perché è convinto che ciò che la moglie prova, in realtà, sia riconoscenza...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha folle di gelosia!

Zuleyha, costretta a condividere la stanza d'ospedale con Mujgan, non aveva la minima intenzione di continuare ad essere la spettatrice delle premure di Yilmaz per la dottoressa. Demir, pur di accontentarla, ha persino offerto un'ingente quantità di denaro ad un paziente che stava per essere dimesso affinché liberasse prima il suo letto. Tuttavia, inaspettatamente, la moglie, spinta dall'esasperazione, ha fatto la sua - incredibile - scelta: contro il parere del medico, la Altun ha deciso di lasciare anzitempo l'ospedale...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha faccia a faccia con Mujgan...

Dopo aver visto quanto l'ex meccanico e la Hekimoglu si amino, l'ex sarta capisce che è giunto il momento di andare a prendere di petto quest'ultima per un chiarimento definitivo. Zuleyha guarda Mujgan dritto negli occhi e le giura di non provare più niente per l'Akkaya: adesso il suo cuore batte soltanto per il marito. Prima di congedarsi, la ragazza augura addirittura alla rivale in amore di essere felice con l'ex fidanzato... Sarà sincera?

La Altunha qualcosa d'importante da dire anche allo Yaman. La mamma del piccolo Adnan assicura all'imprenditore di esserne realmente innamorata. Demir, però, fa fatica a crederle. Quest'ultimo è fermamente convinto che quello che Zuleyha prova, in verità, non sia amore: la sua è soltanto gratitudine per esserle stato accanto in ospedale...

