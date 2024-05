Terra Amara Anticipazioni 31 maggio 2024 Puntata Serale: Betul ed Abdulkadir sono spacciati!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda stasera, 31 maggio 2024, su Canale 5 rivelano che Zuleyha e Fikret scovano Betul ed Abdulkadir: i due assassini non hanno più scampo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 31 maggio 2024, alle 21:20, Fikret e Zeynep annunciano che presto convoleranno a nozze. Intanto, Betul, Abdulkadir e Vahap giungono al confine con la Siria, quando quest'ultimo viene fermato alla frontiera perché sul suo passaporto falso c'è il nome di un ricercato. Dopodiché, Fusun avvisa Zuleyha di essere stata contattata dalla figlia di Sermin. Pertanto, la signora, insieme al rosso e a Cetin, si mette subito in viaggio. L'Altun, Fikret ed il loro braccio destro trovano Betul ed Abdulkadir e li riportano in Turchia affinché paghino il loro debito con la giustizia...

Terra Amara Anticipazioni: Fikret e Zeynep presto sposi!

Fikret ha organizzato una serata speciale per lui e Zeynep. Nel corso della cena, Fikret ha voluto mettere prima le cose in chiaro, ammettendo che, in passato, ha creduto di essersi innamorato di Zuleyha; tuttavia, si è ben presto reso conto che non era amore, bensì senso di protezione, dato che era da poco rimasta vedova e lui le è molto affezionato. Poi, ha estratto un prezioso anello per farle la proposta di matrimonio; la giovane, con le lacrime agli occhi, non ha esitato e, apprezzando la sua sincerità ed il suo romanticismo, gli ha dato una risposta affermativa. Ora, la coppia sta annunciando le imminenti nozze!

Terra Amara Anticipazioni: Vahap nei guai!

Alla fine, Betul è riuscita a convincere Abdulkadir a permetterle di fuggire con lui e Vahap. In fin dei conti, l'uomo continua ad esserne innamorato, e lei, sapendolo, ha fatto proprio leva sui suoi sentimenti. Allora, i tre si sono messi in viaggio, sperando di superare il confine indisturbati; tuttavia, qualcosa è andato storto. Infatti, al confine con la Siria, Vahap viene fermato alla frontiera perché sul suo passaporto falso c'è il nome di un ricercato. L'uomo è costretto a darsi alla fuga, e a tornare a Cukurova. Qui viene però intercettato da Colak, il quale minaccia di avvisare i gendarmi...

Betul ed Abdulkadir con le spalle al muro, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 31 maggio 2024

Fusun ha una notizia a dir poco incredibile per Zuleyha: Betul l'ha appena chiamata per lasciarle il suo numero di telefono, affinché lei potesse poi comunicarlo a Sermin. La signora, determinata come non mai a fargliela pagare per l'omicidio di suo marito, si mette subito sulle tracce dell'assassina. Con l'Altun ci sono anche Fikret e Cetin. Tutti e tre partono per la Siria alla ricerca di Betul e di Abdulkadir e, alla fine, riescono a trovare il luogo in cui si nascondono, a catturarli e a riportarli in Turchia. Sembra proprio che per l'assassina di Hakan e per l'assassino di Fekeli non ci sia più scampo...

Terra Amara va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20.